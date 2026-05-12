Trotz Speicherkrise: Apples iPhone 18 Pro womöglich kaum teurer

Apples iPhone 18 Pro könnte ohne oder nur mit minimalen Preiserhöhungen in den Verkauf starten. Trotz explodierender Speicherpreise, die allen Herstellern zu schaffen machen und auch Endkundenpreise nach oben treiben, verfolgt Apple womöglich einen bewusst moderaten Kostenansatz. Ähnlich antizyklisch ging man auch äußerst erfolgreich mit dem MacBook Neo vor.



Die weltweite Knappheit bei Arbeitsspeicher-Chips könnte laut Analysten unterschiedliche Folgen für Smartphone-Hersteller haben. Während einige Android-Anbieter ihre Preise erhöhen dürften, könnte Apple die Situation bei den kommenden iPhone-18-Pro-Modellen strategisch nutzen.

Der Analyst Jeff Pu von GF Securities erwartet laut Medienberichten, dass Apple bei iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max eine „aggressive Preisstrategie“ verfolgen wird. Seiner Einschätzung nach dürften die Einstiegspreise entweder unverändert bleiben oder nur leicht steigen. Zum Vergleich: Das iPhone 17 Pro startet in den USA bei 1.099 US-Dollar, das iPhone 17 Pro Max bei 1.199 US-Dollar, jeweils mit 256 GB Speicher. Wie die Europreise ausfallen werden, hängt bekanntlich auch zu einem Teil mit dem Euro-Dollar-Kursverhältnis zusammen.

Auch Apple ist nicht immun gegen Speicherpreisspirale

Apple hatte zuletzt selbst eingeräumt, dass die Kosten für Speicherchips deutlich steigen. Besonders im laufenden Quartal rechnet das Unternehmen mit spürbar höheren Ausgaben für Arbeitsspeicher. Dennoch gilt Apple aufgrund seiner Größe und Einkaufsmacht als besser abgesichert als viele Konkurrenten im Android-Lager.

Zudem plant Apple laut Pu, an anderen Stellen Kosten einzusparen, etwa bei Displays und Kamerakomponenten. Dadurch könnte das Unternehmen steigende Speicherpreise teilweise ausgleichen, ohne die Endkundenpreise stark anzuheben.

Die iPhone-18-Pro-Modelle sollen erneut mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Darüber hinaus werden mehrere technische Neuerungen erwartet, darunter ein kleineres Dynamic Island, der neue A20-Pro-Chip, variable Blendensteuerung für mindestens eine Kamera, Satellitenkommunikation über 5G sowie neue Farbvarianten wie „Dark Cherry“.

Die Vorstellung von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wird für September erwartet. Die Standardmodelle iPhone 18 und iPhone 18e sollen dagegen erst Anfang 2027 erscheinen.