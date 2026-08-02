Das E-Book der Woche: Dieses Mal „When in Rome“ für 1,99 Euro mitnehmen

Sportlich war das ein richtig vollgepackter Sommer mit der WM in den USA, der Tour de France und Wimbledon. Nun ist es vielleicht an der Zeit, mal wieder ein Buch zu lesen und genau hier will euch Apple unterstützen – und zwar mit dem neuen E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Amelia ist der helle Stern am Pophimmel, aber sie ist einsam und ausgebrannt. Kurzerhand steigt sie in ihren Wagen, um aus ihrem Leben auszubrechen. Ihr Ziel ist die Kleinstadt Rome, doch es läuft nicht ganz wie geplant: Sie landet im Vorgarten des mürrischen Kuchenbäckers Noah Walker. Da die Reparatur des Autos dauert, kommt sie in Noahs Gästezimmer unter, der nicht allzu begeistert davon ist. Doch mit jedem neuen Tag gelingt es Amelia mehr, hinter Noahs harte Schale zu schauen. Was sie dort entdeckt, lässt ihr Herz höherschlagen. In seiner Nähe fühlt sie sich geborgen und bei der herzlichen Walker-Familie wie zu Hause. Aber Amelias Auszeit endet bald. Dann muss sie sich von Rome verabschieden – und auch von Noah……

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

-> Hier geht es zum E-Book der Woche (Affiliate-Link)

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