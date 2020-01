Tim Cook: Apple erwartet 600 Millionen zahlende Services-Nutzer bis Jahresende

Applechef Tim Cook hat ambitionierte Ziele ausgegeben : Bis Ende des Jahres sollen 600 Millionen Kunden ein kostenpflichtiges Abo wenigstens eines Services von Apple nutzen. Den Start von Apple TV+ beurteilt der CEO als Erfolg, doch, man ahnt es schon: Konkrete Zahlen verriet er nicht.

Apples Tim Cook ist hinsichtlich der Zukunft für die diversen Apple-Dienste von Zuversicht erfüllt. Diese werden im Laufe des Jahres kräftig zulegen, ist er überzeugt. Gegenüber der Agentur Reuters erklärte er zuletzt, Ende 2020 erwarte Apple rund 600 Millionen zahlende Nutzer. In diese Kalkulation fließen alle Apple-Abos ein, die es derzeit gibt, also alle Dienste von Apple Music über kostenpflichtigen Zusatzspeicher für die iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ und so weiter. Vor diesem Hintergrund darf man wohl annehmen, dass Apple dem Aufstocken des kostenlosen Basisspeichers in der iCloud weiter eher zurückhaltend gegenüberstehen wird. Die momentan verfügbaren kostenlosen fünf GB sind zwar wenig, bieten zugleich aber eine starke Motivation, für vergleichsweise günstige 99 Cent im Monat zumindest 50 GB zu nutzen.

Über den Start von Apple TV+ äußerte Cook sich ebenfalls: Er sei erfolgreich verlaufen, so der Applechef, ohne indes natürlich irgend eine konkrete Zahl zu nennen.

AirPods und Apple Watch wurden zu Weihnachten knapp

Weiter ging er auf die Auslastung der Fabrikationsstätten ein. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, ist vor allem die Apple Watch Series 3, die Apple derzeit für recht günstige 229 Euro verkauft, für ein starkes Neukundengeschäft mit der Apple Watch verantwortlich. Das hat jedoch im letzten Quartal zu Lieferschwierigkeiten geführt. In der Regel seien die Fertigungskapazitäten gut an die Nachfrage angepasst, so Cook, jedoch nicht im letzten Quartal. Da konnte Apple nicht genug Apple Watch Series 3-Einheiten herstellen und auch bei AirPods wurde es wieder knapp, wie die Kunden auch schnell gemerkt haben. Man habe die Nachfrage nicht bedienen können, in diesem Zusammenhang eine gute Nachricht für Apple.

Apple schränkt Reisen nach China ein

Apple hat angesichts der raschen Ausbreitung des Corona-Virus seinen Ausblick für das kommende Quartal nach unten korrigiert. Man habe sich recht kurzfristig zu diesem Schritt entschlossen. Auch habe man inzwischen Reisen von Apple-Mitarbeitern in die chinesische Stadt Wuhan eingeschränkt, dort brach der Virus erstmals aus und in den umliegenden Provinzen befinden sich auch verschiedene große Fertigungsstätten von Apple-Zulieferern. Wie sich das auf die Produktion auswirken wird, bleibt abzuwarten.

