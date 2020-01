Apple Online Store: Start in Indien verzögert sich noch einmal

Auch wenn es in Indien für Apple zuletzt besser lief, bleibt es mühsam, in dem Markt aktiv zu sein. DAs zeigt sich zuletzt erneut: Der Start des Online Stores in Indien verzögert sich deutlich.

In Indien hat Apple letzten Einschätzungen nach 2019 endlich den Sprung aus der Abwärtsspirale geschafft, in der das Unternehmen dort jahrelang gefangen war. Immer weiter sinkende Marktanteile und Verkäufe führten schließlich zum Austausch des gesamten Indien-Managements. Mit Kampfpreisen auf Services und günstigeren iPhones konnte das Ruder schließlich herumgerissen werden, doch das ganze bleibt mühsam. Schon letztes Jahr berichteten wir über den Start des Apple Online Store in Indien, der bis heute dort nicht vertreten ist. Nun ist klar: Der Zeitplan wird nicht zu halten sein.

Apple Online Store in Indien startet später

Wie zuletzt aus Medienberichten hervorging, wird Apple seinen Online Store für den Verkauf von iPhone, iPad, Mac und mehr wohl voraussichtlich im dritten Quartal 2020 starten. Eigentlich sollte es jetzt schon los gehen, doch die logistische Umsetzung gestalte sich schwierig und die Einführung verzögere sich darum. In Indien können Kunden Apple-Produkte bis heute nur über lokale und Onlinehändler kaufen, die sie wiederum von Apple beziehen. In dem Land herrschen restriktive gesetzliche Vorschriften für ausländische Geschäftsaktivitäten. Zuletzt hatte Apple-Fertiger Wistron eine weitere Fabrik in dem Land eröffnet, Apfelpage.de berichtete. Diese Fabrikationen sind wichtig, um Apple in die Lage zu versetzen, bald eigen eStores in Indien eröffnen zu können.

