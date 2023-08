Home Daybreak Apple Tim Cook: Apple arbeitet an eigener KI | Rekord: Eine Milliarde Abos in Apples Services-Segment | iPhone 16 Pro: Kamera mit weiteren Detailverbesserungen? – Daybreak Apple

Guten Morgen. Laut Tim Cook arbeitet Apple tatsächlich auch ein einer eigenen generativen KI. Darüber hinaus hat das Unternehmen nun den Meilenstein von einer Milliarde Abos in seinem Services-Segment erreicht. Außerdem zeichnen sich schon jetzt einige Verbesserungen ab, die in der Kamera des iPhone 16 Pro Anwendung finden werden. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Tim Cook: Apple arbeitet an eigener KI

Im Gegensatz zu anderen Firmen scheint Apple noch weit davon entfernt zu sein, ein eigenes Modell einer generativen KI auf den Markt zu bringen. Bis zuletzt war noch nicht einmal bekannt, inwiefern der Konzern plant, überhaupt eine solche Software zu entwickeln. Doch nun hat Tim Cook offiziell bestätigt, dass Apple tatsächlich an einer solchen Technologie arbeitet. Mehr Details dazu erfahrt ihr hier.

Rekord: Eine Milliarde Abos in Apples Services-Segment

Derzeit nutzen Kundinnen und Kunden so viele kostenpflichtige Apple-Services wie noch nie. Dabei hat das Unternehmen nun einen Rekord aufgestellt, wonach diese seit kurzem mehr als eine Milliarde Anwenderinnen und Anwender zählen. Mehr dazu findet ihr hier.

iPhone 16 Pro: Kamera mit weiteren Detailverbesserungen?

Obwohl in diesem Jahr erst einmal das iPhone 15 vorgestellt werden muss, lohnt sich bereits ein Ausblick auf die Neuerungen, die das übernächste Modell zieren könnten. Hier zeichnen sich nämlich schon jetzt einige Verbesserungen bei der Kamera ab, über die ihr hier mehr erfahren könnt.

Original-iPod wurde zu Rekordpreis verkauft

In der vergangenen Woche hat der Verkauf eines iPods der ersten Generation aufgrund seines enorm hohen Verkaufspreises für Aufsehen gesorgt. Mehr dazu hier.

Tim Cook nutzt Vision Pro bereits jetzt jeden Tag

Nach der Verkündung der Quartalszahlen verriet der Apple-CEO einem Gespräch mit Analysten, dass er die firmeneigene Computerbrille schon jetzt fleißig nutze, obwohl diese noch gar nicht erschienen ist. Mehr dazu hier.

-----

