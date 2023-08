Home Apple Eine Milliarde Abos: Neuer Rekord in Apples Services-Segment

Apple-Kunden nutzen so viele kostenpflichtige Abos wie noch nie: Die Dienste des Unternehmens werden zuletzt von mehr als einer Milliarde Anwendern verwendet, Der Umsatz erreichte im zurückliegenden Quartal einen neuen Rekord bei den Services.

Apples Transformation in ein Services-Unternehmen schreitet langsam, aber stetig voran. Die weitaus meisten Gewinne werden nach wie vor mit der Hardware erzielt, allerdings legt Apple schon lange einen besonderen Fokus auf den Ausbau der Services-Sparte. Hier konnte man nun einen neuen Erfolg erzielen. Apple hat nun mehr als eine Milliarde Kunden eines kostenpflichtigen Abos, das teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. In jeder Region erreichte die Anzahl aktiv genutzter Geräte einen neuen Rekord, so das Unternehmen weiter.

Jeder zweite Kunde zahlt für ein Abo

Das ist ein bemerkenswerter Meilenstein: Apple verfügt seit Anfang des Jahres über eine aktive Basis von mehr als zwei Milliarden Geräten. So gut wie jeder zweite Kunde hat nun also auch einen der kostenpflichtigen Dienste wie Apple Music oder Apple TV+ gebucht. Apple gibt allerdings schon seit Jahren keine konkreteren Einblicke in die Abo-Entwicklung. Es lässt sich daher nicht sagen, welche der zahlreichen Dienste wie erfolgreich sind. Apple Music ist nach wie vor der zweitgrößte Musikstreamingdienst der Welt, konkrete Abzahlen gibt es aber schon lange nicht mehr.

Apple hatte gestern Abend deutscher Zeit Quartalszahlen vorgelegt, diese sind etwas besser als erwartet ausgefallen, die Aktie gab nachbörslich dennoch kräftig nach.

