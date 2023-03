Home Apps Telegram bekommt neuen Energiesparmodus und weitere Verbesserungen

Telegram für iOS hat ein größeres Update erhalten. Es bringt einen neuen Energiesparmodus und verschiedene Verbesserungen bei der Wiedergabe von Nachrichten und für Gruppen.

Die iOS-App von Telegram hat zuletzt eine größere Aktualisierung erhalten. Das Update bringt unter anderem einen neuen Energiesparmodus, den gibt es auch am Mac und am iPhone soll er bei niedrigem Akkustand helfen. WAs das bringt, steht freilich dahin.

Weitere Neuerungen finden sich bei der Wiedergabe von Sprachnachrichten mit verschiedenen Geschwindigkeiten sowie der Funktionalität von Bots und Gruppen.

Das ist neu in Telegram für iOS

Die folgenden Anmerkungen notieren die Macher von Telegram für iOS:



ENERGIESPARMODUS UND MEHR Energiesparmodus • Ein Schalter, der die rechenintensiven Animationen und die automatische Wiedergabe von Medien, Sticker und Emojis deaktiviert. • Der Energiesparmodus schaltet sich automatisch ein, wenn der Akkustand unter einen bestimmten Wert sinkt. Fein abgestufte Abspielgeschwindigkeit • Flexible Einstellungen für die Wiedergabegeschwindigkeit von Videos, Sprach- und Videonachrichten. • Tippe auf den “2X”-Knopf, um schnell zwischen 1 – 1,5 / 2x zu wechseln oder halte den Knopf gedrückt, um eine Geschwindigkeit zwischen 0,2 – 2.5x festzulegen. Lesezeit in kleinen Gruppen • Lesebestätigungen in Gruppen mit weniger als 100 Mitgliedern zeigen jetzt an, wann deine Nachrichten gelesen wurden. Verbesserte Gruppeneinladungen • Wenn du Personen in Gruppen einlädst, kannst du schnell Einladungslinks an alle senden, die nicht direkt hinzugefügt werden können. • Einladungslinks in Chats zeigen jetzt eine Vorschau. Und mehr • Dynamische Reihenfolge der Pakete umschalten. Wähle aus, ob du möchtest, dass kürzlich verwendete Sticker-Pakete im Panel über den älteren angezeigt werden sollen. • Vollständig übersetzbare Bots. Bot-Beschreibungen und „Was kann dieser Bot?“-Abschnitte können übersetzt werden. • Verbesserte Ordnerunterstützung. Markiere alle Nachrichten in einem Ordner als gelesen und verwende Ordner bei der Weiterleitung, um Empfänger schneller zu finden. Die große Fehlersuche • Wir haben über 200 bekannte Fehler behoben. • Unter bugs.telegram.org kannst du unserem Team Probleme jederzeit melden.

