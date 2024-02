Home Apple Tech-Deal: eufy Smart Scale P3 mit Health-Integration im Angebot

Tech-Deal: eufy Smart Scale P3 mit Health-Integration im Angebot

Mit Apple Health bietet der iPhone-Konzern eine Schnittstelle an, mit der sich Gesundheitsdaten verschiedenster Apps und Geräte zentral verwalten lassen. Dazu zählt natürlich auch das Gewicht und mit der richtigen Waage muss man dies auch nicht mehr händisch eintragen – so wie mit der Smart Scale P3 von eufy by Anker. Die ist aktuell gerade um über 20% reduziert.

eufy Smart Scale P3

Die eufy Smart Scale P3 ist der direkte Nachfolger der P2 Pro und bringt drei wesentliche Verbesserungen mit:

besseres Farbdisplay mit mehr Fläche für mehr Informationen

maximales Gewicht von 180 Kilogramm auf 200 Kilogramm erhöht

Verbesserte Oberflächenbeschichtung

Dank des deutlich größeren Displays hat eufy auch die Software umfangreich aufgewertet: So soll die Smart Scale P3 umfassendere Analysen der gemessenen Körperwerte bieten, dazu gehört dem Hersteller zufolge ein durch künstliche Intelligenz unterstütztes Coaching. Es lassen sich verschiedene Profile für verschiedene Personen anlegen, die automatisch erkannt werden. Falls nicht, lassen sich die Profile mittels Tippen durch den Fuß wechseln

Display lässt sich individuell konfigurieren

Nochmal zurück zum Display, dieses ist nicht nur größer geworden. Vielmehr lassen sich die Optionen zur Darstellung individuell konfigurieren. Dabei kann man sich dir für sich drei wichtigsten Parameter sofort anzeigen lassen, alle anderen laufen dann entsprechend durch. Zu den angezeigten Informationen gehören:

Gewicht

Körperfettanteil

Wasser

Fettfreie Körpermasse

Knochenmasse

Herzfrequenz

Eiweiß

Skelettmuskelmasse

BMI

Viszerales Fett

Biologisches Alter

Aktuell im Angebot

Die eufy Smart Scale P3 ist dabei keinesfalls teuer, die UVP liegt bei 89,99 Euro. Aktuell lässt sich die Waage mit einem schicken Preisnachlass von 22% ordern, somit zahlt ihr lediglich 69,99 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!