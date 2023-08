Home Deals Tech-Deal: Amazon Echu Buds 2. Gen. über 50% reduziert

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. August 2023 um 16:34 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

AirPods werden gerne mal verlegt oder liegen gelassen und sofern es nicht die AirPods Pro 2 sind, ist eine Ortung über das „Wo ist?“-Netzwerk nicht möglich. Wer also günstigen Ersatz sucht, könnte heute bei Amazon fündig werden.

Echo Buds 2. Gen. über 50% günstiger

Die Echo Buds in der zweiten Generation bieten ein sattes Ausstattungspaket an: Neben der Integration von Amazon Alexa verfügen die Echo Buds über ANC, sie sind nach IPX4 gegen Schweiß und Regen zertifiziert und bieten pro Ohrstück drei Mikrofone an. Der speziell entwickelte dynamische Treiber für einen besonders ausgewogenen Klang bei niedrigen und hohen Lautstärken sorgen. Die Laufzeit beträgt 5 Stunden, mit dem voll aufgeladenen Ladecase sind bis zu 15 Stunden drin. Für knapp 52 Euro im heutigen Angebot eine solide Alternative:

