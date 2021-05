Home Deals Tarifknaller zum Muttertag: 5 GB LTE + Allnet-Flat für nur 5,99€ pro Monat

Tarifknaller zum Muttertag: 5 GB LTE + Allnet-Flat für nur 5,99€ pro Monat

Passend zum Muttertag haben wir ein Highlight für alle, die Ausschau nach neuen Handyverträgen halten: Eine 5 GB Datenflat mit LTE-Geschwindigkeit plus Telefonie in alle Netze für unter 6,00 Euro.

SIM.de Muttertags-Special

Der Tarif wird von SIM.de als Highlight (Affiliate-Link) zum Muttertag bereitgestellt und kann bis zum 11. Mai 2021 bis 11:00 Uhr morgens abgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, erhaltet ihr ein monatliches Datenvolumen in Höhe von 5 GB mit LTE-Speed (max. 50 Mbit/s) und könnt dazu in alle deutschen Netzen ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern, telefonieren. Die Eckdaten in der Übersicht:

Muttertags-Special

Flat Internet 5 GB LTE statt 4 GB bis zu 50 MBit/s

Flat Telefonie

Flat SMS

SMS Flat EU-Ausland

monatlich 5,99€ statt 9,99€ (bei 24-monatiger Vertragslaufzeit)

Der Preis gilt bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten, die Rufnummer kann gegen Aufpreis mitgenommen werden. Beachtet bitte, es handelt sich hierbei um einen SIM-Only-Tarif.

Passende Hardware mitsamt Zubehör

Aber wir bei Apfelpage bieten euch einen Rundum-Service und haben uns deshalb auf die Suche nach der passenden Hardware gemacht. Aufgrund des extrem günstigen Preises haben wir uns für ein iPhone 12 mini entschieden, optional würde auch ein iPhone SE 2020 gut dazu passen. Außerdem bieten wir euch zu beiden Geräten das passende Zubehör an:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!