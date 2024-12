Home Deals Tag 30 im 2024er-Countdown: Heute „CIVIL WAR“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Dezember 2024 um 22:25 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Zum Ende des Jahres soll man ja bekanntlich etwas reflektieren. Schauen wir auf die Welt, müssen wir feststellen, dass politische Konflikte nicht gerade weniger werden. Einige davon haben ein dystopisches Potenzial und damit kommen wir zur heutigen Auswahl bei Apple.

Tag 30 im 2024er-Countdown

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind mittlerweile alles, nur schon längst nicht mehr vereinigt. Das Land ist tief gespalten und es tobt ein blutiger Bürgerkrieg. Demokratie und Verfassung scheinen längst vergangene Träume zu sein, während in Washington D.C. der Präsident (Nick Offerman) seine mittlerweile dritte Amtszeit im Weißen Haus angetreten hat. Als oberster Befehlshaber der Streitkräfte, die ihm auf seiner Seite noch verbleiben, führt er Krieg gegen Texas und Kalifornien und überzieht aufständische US-Amerikaner*innen mit brutalen Luftangriffen. Trotz aller militärischer Bemühungen des Präsidenten sind die beiden Staaten nicht kleinzukriegen – ganz im Gegenteil. Je näher der Unabhängigkeitstag rückt, desto näher rücken die kalifornischen und texanischen Truppen an Washington heran. Damit dabei nicht auch noch die Wahrheit im Krieg fällt, machen ein paar Journalist*innen (u. a. Kirsten Dunst) weiterhin gewissenhaft ihren Job und erstatten unter größter Lebensgefahr Bericht aus den Krisenherden. Als klar wird, dass auch die Hauptstadt innerhalb der nächsten Tage fallen könnte, bricht das Team auf, um noch ein finales Interview mit dem Präsidenten zu führen.

„CIVIL WAR Trailer German Deutsch (2024) Jesse Plemons, Kirsten Dunst“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl?

