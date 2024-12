Home Deals Tag 27 im 2024er-Countdown: Heute „Fall Guy“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Dezember 2024 um 13:54 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der diesjährige 2024er-Countdown neigt sich nach den Weihnachtsfeiertagen so langsam dem Ende zu und man will noch einmal einen versöhnlichen Abschluss schaffen. Auch heute hat man sich für einen echten Blockbuster entschieden.

Colt Seavers (Ryan Gosling) ist ein in die Jahre gekommener, ab­ge­half­terter Stuntman, der sich verzweifelt an die Erinnerung seiner erfolgreichen Jahre in der Branche festklammert. Doch über die Jahre hat die Arbeit eben ihre Spuren an Seavers hinterlassen – sowohl aus körperlicher als auch aus psychischer Sicht. Es hilft also nichts, er muss den Stunts den Rücken kehren, um Körper und Geist nicht vollkommen zerfallen zu lassen. Doch plötzlich will er es nochmal wissen: Eine neue Chance für die Reanimation seiner Karriere scheint gekommen, als er für ein neues Filmprojekt zurückgeholt wird. Dort trifft er nicht nur auf seine Ex Jody Moreno (Emily Blunt) im Regiestuhl, sondern auch auf seinen ehemaligen Arbeitskollegen Tim Ryder (Aaron Taylor-Johnson), der ihm im Laufe der Zeit immer mehr den Rang abgelaufen hat. Als dieser jedoch unter mysteriösen Umständen verschwindet, wird Colt in eine gefährliche Verschwörung hineingezogen.

„The Fall Guy | Offizieller Trailer | Deutsch (Universal Pictures)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl? Kennt ihr die Serie überhaupt?

