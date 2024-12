Home Apple Tag 11 im 2024er-Countdown: Heute „IF: Imaginäre Freunde“ für 4,99 Euro kaufen

Tag 11 im 2024er-Countdown: Heute „IF: Imaginäre Freunde“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Dezember 2024 um 18:00 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Für den heutigen Tag hat sich Apple für einen Film entschieden, in dem Ryan Reynolds die Hauptrolle spielt. Reynolds gilt seit einigen Jahren als einer der Kassenmagneten in Hollywood und weiß in verschiedensten Rollen zu überzeugen.

Tag 11 im 2024er-Countdown

Bea (Cailey Fleming) macht eine schwierige Phase durch und beginnt deshalb, die imaginären Freunde aus der Kindheit anderer Menschen zu sehen – darunter etwa der energiegeladene flauschige Gigant Blue (Stimme im Original: Steve Carell / deutsche Stimme: Rick Kavanian), die immer alle umsorgende und aufmunternde Schmetterlingsdame Blossom (Phoebe Waller-Bridge / Christiane Paul) mit einem Faible fürs Ballet, das genauso tanzbegeisterte Einhorn Eini (Emily Blunt / Lina Larissa Strahl) und der coole Hund Super Dog (Sam Rockwell / Simon Horn). Doch längst nicht allen geht es gut. Manchen geht es schlecht, weil deren Menschenfreund*innen mittlerweile erwachsen geworden sind und nichts mehr von ihnen wissen wollen. Manche von ihnen verfallen sogar dem Bösen…

„IF: Imaginäre Freunde Trailer 2 German Deutsch (2024)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.