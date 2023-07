Home Hardware Sony präsentiert mit dem HT-AX7 ein mobiles Heimkio-System

Sony präsentiert mit dem HT-AX7 ein mobiles Heimkio-System

Im Bereich Home-Entertainment zeigte sich Sony in den vergangenen Jahren extrem aktiv und konnte mit einigen Soundbars absolute Achtungserfolge erzielen. Vergangene Woche zeigte man sein erstes portables 3-in-1-Heimkinosystem. Wir haben die Details.

Sony HT-AX7

Die Idee dahinter ist recht simpel: Das HT-AX7 ist ein portables Heimkino-System, welches sich im Hobbyraum, im Wohn- oder Schlafzimmer oder im Camping-Van nutzen lassen soll. Es besteht aus drei Lautsprechern, die sich flexibel und ohne störende Kabel im Raum aufstellen lassen. Die Verbindung zum Zuspieler wird via Bluetooth aufgenommen. Sony verspricht dank der 360 Spatial Sound Mapping-Technologie einen raumfüllenden Sound, der mehr Lautsprecher suggerieren soll, als tatsächlich vorhanden sind. Die Laufzeit wird mit 30 Stunden angegeben.

Das HT-AX7 verfügt über zwei Front-Lautsprecher und zwei Passivradiatoren an der Seite. Die Front-Lautsprecher werden von X-Balanced Speaker Units betrieben, die einen starken, klaren Sound bieten. Zudem ist das HT-AX7 mit dem von Sony entwickelten Upmixer Algorythmus ausgestattet, der Stereo-Inhalte in dreidimensionalen Surround Sound verwandelt. Der Upmixer analysiert den Klang in Echtzeit, extrahiert einzelne Klangobjekte und ordnet sie neu zu, um ein immersiveres Hörerlebnis zu schaffen. Sobald der Klangfeldeffekt aktiviert wird, entsteht eine Surround-Sound-artige Wirkung. So soll selbst Musik raumfüllend erklingen. Die Einrichtung erfolgt über die Sony | Home Entertainment Connect App.

Preise und Verfügbarkeit

Das Konzept ist durchaus interessant und mit einer UVP von 549,00 Euro auch nicht zu teuer. Natürlich unter Vorbehalt, denn wir wissen nicht, wie das Ganze klingt. Vorbestellungen nimmt Sony direkt auf seiner Webseite entgegen, erste Auslieferungen sollen im August folgen.

