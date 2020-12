Home Apps SONOS zuhause oder bekommen? Diese App solltet ihr kennen!

ANZEIGE: KOOPERATION

Wer zuhause Geräte von Sonos herumstehen oder gerade zu Weihnachten welche geschenkt bekommen hat, der sollte sich die gerade aktualisierte App von Alexander Heinrich aus Deutschland anschauen. Mit seinem neuen „Menu Bar Controller for Sonos (Affiliate-Link)“ schafft er ein tolles Tool für die Sonos-Steuerung am Mac samt Unterstützung von Big Sur und allen M1-Macs.

Wir kennen Alexander Heinrich schon länger und freuen uns, euch nun sein neustes Update präsentieren zu dürfen. Die App wurde vor wenigen Wochen bereits einem Redesign unterzogen, das an Big Sur und das Control Center von Apple angelehnt ist. Zudem wurden vor wenigen Tagen Verbesserungen beim Gruppieren von Lautsprechern und einiges mehr hinzugefügt.

Was macht der Menu Bar Controller?

Der MBC for Sonos sitzt in eurer Menüleiste auf macOS und gibt euch dort alle Steuerungsmöglichkeiten für eure Sonos-Geräte. Die Applikation kommt unter anderem mit folgenden Features und Möglichkeiten:

Einfache Steuerung aller Sonos-Geräte direkt in der Menüleiste

aller Sonos-Geräte direkt in der Menüleiste Schickes Big Sur Design + Dark Mode

Musik + Lautstärke direkt steuern

+ direkt steuern Playlist -Favoriten auswählen

-Favoriten auswählen Radio -Favoriten starten

-Favoriten starten Zeigt Song+Künstler an

Support für TouchBar auf MacBooks

auf MacBooks Öffnet sich automatisch auf Wunsch

sich auf Wunsch „Jetzt läuft“ Widget in der Mitteilungszentrale

in der Lautsprecher gruppieren und steuern

Lautsprecher individuell steuern

Möglichkeit zur Steuerung verschiedener Haushalte

Individuelle Tastatur-Shortcuts für noch schnellere Steuerung

für noch schnellere Steuerung Unterstützt Apple Script für den Automator

Die App erfordert einen Login mit eurem Sonos-Account ist aber selbstverständlich keine offizielle Sonos-App. Das Streaming funktioniert zudem weiterhin über AirPlay und nicht über die App selber.

Wieso Menu Bar Controller?

Der Entwickler bietet mit dem Menu Bar Controller eine tolle Erweiterung zur nicht ganz gelungenen Sonos-App auf macOS. Während man sie auf dem iPhone und iOS mittlerweile ganz gut gebrauchen kann, hinkt die App auf dem Mac immer noch hinterher. Zudem möchte man seine Musik ja gerne im Hintergrund steuern und dafür nicht ständig eine App als Fenster geöffnet haben.

Hier kommt der Menu Bar Controller ins Spiel. Er sitzt in der Menüleiste und kann auf Knopfdruck ausgeklappt werden. Man hat dann eine Art Control Center nur für sein Sonos-Ökosystem. Wir nutzen die kleine App schon seit 2018 in der Redaktion und haben sie durchaus lieben gelernt. Beim Arbeiten und im Alltag ist sie Gold wert am Mac.

Weitere Vorteile vom „MBC“

Deutscher Entwickler mit seriösem Internetauftritt und Kontaktmöglichkeit

und Kontaktmöglichkeit App sammelt keinerlei Daten vom Nutzer

vom Nutzer Mehr als 4,4 Sterne im App Store bei 1,1k Bewertungen

Mehr als 50.000 Nutzer

Ständige Updates und Fehlerbehebungen

Im Video: Das kann der Menu Bar Controller!

Alexander Heinrich stellt uns in seinem neuen Video seine App etwas genauer vor:

Für Sonos-Nutzer oder solche, die es nun über Weihnachten geworden sind, ist die App wirklich sehr spannend. Schaut gerne einmal auf deren Homepage vorbei. Ihr könnt das kleine Programm für nur 1.99 Euro herunterladen.

Nutzt jemand von euch bereits den MBC? :-)

