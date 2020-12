Home Sonstiges Kein Ladegerät mehr: Nach Apple spielen auch Samsung und Xiaomi Umweltschützer

Kein Ladegerät mehr: Nach Apple spielen auch Samsung und Xiaomi Umweltschützer

Nach Apple wollen nun auch Samsung und Xiaomi die Umwelt schützen und streichen das Ladegerät aus dem Lieferumfang ihrer kommenden Top-Modelle. Beide hatten unmittelbar nach dem Start des iPhone 12 noch mit einem Seitenhieb in Richtung Apple auf das Netzteil im Lieferumfang ihrer Smartphones hingewiesen.

Es hat nicht lange gedauert, da wollen auch Samsung und Xiaomi ihre Smartphones nicht länger mit einem Ladegerät im Lieferumfang ausliefern: Wie auch bei anderen Trends wie dem Verzicht auf einen Klinkenanschluss oder deutlich früher einen wechselbaren Akku, setzt Apple einmal mehr Maßstäbe im Smartphonesektor.

Der Hersteller mit der mit Abstand größten Gewinnspanne beim Verkauf seiner Modelle sorgte zuletzt dafür, dass die Marge auch mit 5G und OLED in allen Modellen nicht zu sehr leidet, indem man das Ladegerät aus der Box strich.

Samsung und Xiaomi wollen auch die Umwelt schützen

Apple verwies in diesem Zusammenhang auf einen nachhaltigeren Markt und verstärktes Engagement für den Umweltschutz und ermutigt Kunden, die bereits vorhandenen Ladegeräte weiter zu verwenden. Ebenso halten es nun auch Xiaomi und Samsung, wie sich aus Unterlagen entnehmen lässt, die bei den Regulierungsbehörden vorliegen. Danach kommen das Galaxy S21, das am 14. Januar erwartet wird und das neue Top-Modell von XiaomiMi 11 ohne Ladegerät. Letzteres soll in einer ultradünnen Box erscheinen.

Unterdessen hat Samsung einen Post gelöscht, mit dem man in den sozialen Medien auf den Start des iPhone 12 ohne Ladegerät verwiesen hatte und der darauf hinwies, dass Samsung-Produkte weiterhin mit grundlegenden Zutaten wie einem Ladegerät vertrieben würden. Beide Unternehmen sprechen nun von mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!