Home Sonstiges Sonos: Neues App-Update, neue Firmware und der CPO muss ebenfalls seinen Hut nehmen

Sonos: Neues App-Update, neue Firmware und der CPO muss ebenfalls seinen Hut nehmen

Neues Jahr, neue Vorsätze – dieses Mantra scheint sich Sonos aktuell sehr zu Herzen zu nehmen. Salopp gesagt, geht es bei dem Hersteller gerade so richtig rund. Es gibt ein neues Update für die misslungene App, neue Firmware für die neueste Soundbar und dann wird personell weiter umstrukturiert.

App lässt sich in Version 80.15.04 laden

Seit gut einem Dreivierteljahr bessert Sonos nun an der aktuellen Version der S2-App nach. Diese musste laut Aussagen des Unternehmens für den Launch des Sonos Ace von Grund auf neu programmiert werden und setzt seitdem noch konsequenter auf den Zugang zum Server. Wie dem auch sei, viele bekannte Funktionen wurden mit dem Relaunch gestrichen und werden nun Stück für Stück wieder implementiert. Zu dem Sonos Ace noch ein interessantes Detail: Wer den Kopfhörer benutzt, muss dauerhaft die präzise Standortfreigabe freigeben. Dies lässt sich zwar wieder deaktivieren, doch die App fordert besagte Information regelmäßig an. Zurück zum Update, mit diesem Update wird für die Sonos Arc Ultra mitsamt dem neuen Sub Gen. 4 eine neue Firmware bereitgestellt.

Produktmanager muss ebenfalls gehen

Die vollkommen verkorkste App lässt das Unternehmen nicht zur Ruhe kommen. Bereits gestern wurde der CEO Patrick Spence abgesägt, Apfelpage berichtete. Heute sickerte unter anderem dank Bloomberg durch, dass auch der leitende Produktmanager Maxime Bouvat-Merlin gegangen wird. Dabei wird die Stelle nicht neu besetzt, sie wird ersatzlos gestrichen. Die Aufgaben übernimmt nun ebenfalls der Interims-CEO Tom Conrad. Bouvat-Merlin stieß 2016 zur gleichen Zeit wie Patrick Spence zu Sonos, seit 2023 leitete er die Produktentwicklung. Conrad betonte, dass auch diese Maßnahme dazu dient, das verloren gegangene Vertrauen der Kunden wieder zurückzugewinnen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.