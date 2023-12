Home iPhone Smartphone Awards 2023: iPhone 15 Pro hat die beste Kamera

Smartphone Awards 2023: iPhone 15 Pro hat die beste Kamera

Es ist fast schon zu einer Tradition geworden, dass der berühmte Tech-YouTube MKBHD am Ende des Jahres die Smartphone Awards verleiht. Auch in diesem Jahr wurden wieder die neusten Smartphones verglichen und in verschiedenen Kategorien gekührt. Das iPhone 15 Pro kann dabei als Sieger in der Kategorie „Beste Kamera“ glänzen.

In einem 26-minütigem Video führt Marques Brownlee auf seinem YouTube-Kanal durch die besten Smartphones des Jahres. Gewonnen werden können unter anderem die Kategorien „Bestes Smartphone“, „Bestes Design“ oder eben auch die „Beste Kamera“. In diesem Bereich konnte das iPhone 15 Pro überzeugen.

Kamera-System überzeugt insgesamt

MKBHD begründet den Sieg mit dem besten Allround-System, welches in jeder Situation gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Zwar gäbe es Smartphones, die beispielsweise bessere Zoom-Fotos machen oder durch Nachbearbeitung schönere Bilder produzieren, aber das iPhone 15 Pro habe die beste Kamera, wenn es darum geht, schnell gute Bilder zu schießen. Außerdem sei Apple nach wie vor unschlagbar im Bereich Video. Hier sei es „nicht mal ansatzweise knapp“, so Brownlee. Spannend ist, dass explizit das 15 Pro gewinnt und nicht das größere 15 Pro Max. Darin ist erstmals eine 5-fach-Zoom-Kamera eingebaut, anscheinend konnte der 3-fach-Zoom im kleineren Modell aber überzeugen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Kleiner Spoiler: In einer weiteren Kategorie konnte ein aktuelles iPhone abräumen. Die beste Batterielaufzeit hat demnach das iPhone 15 Plus. Das beste Smartphone insgesamt ist anscheinend das Pixel 8 Pro. Wer sich für Smartphones außerhalb des Apple-Kosmos interessiert, dem sei das Video ans Herz gelegt. Hier ist das ein oder andere spannende Gerät dabei.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!