Home Hardware Smartmi „Humidifier Rainforest“ vorgestellt: Einzigartiges Design soll natürliche Befeuchtung der Luft ermöglichen

Smartmi „Humidifier Rainforest“ vorgestellt: Einzigartiges Design soll natürliche Befeuchtung der Luft ermöglichen

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2022 um 20:17 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Neben Luftreinigern nehmen hierzulande auch Luftbefeuchter eine immer wichtigere Rolle ein und dementsprechend gibt es auch beständig neue Modelle. Doch das neue Modell von Smartmi hat bisher das interessanteste Design, wir stellen das Gerät kurz vor.

Smartmi Humidifier Rainforest

Smartmi gehört zu Xiaomi und das hier vorgestellte Modell versteht sich selbstverständlich mit HomeKit. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Luftbefeuchtern verfügt der Smartmi Humidifier Rainforest über ein Top-Fill-Design. Oben befindet sich eine LED-kuppel, über die eine Steuerung möglich ist, doch das eigentliche Higlight ist in der Mitte zu finden. Smartmi verwendet ein kannenartiges Design, welches durchsichtig ist. Dieser hat eine spezielle Funktion, soll sich das Wasser hier als „Regentropfen“ sammeln und dann über einen mit negativ aufgeladenen Teilen Luftstrom im Raum verteilt werden. Laut dem Hersteller soll so die natürliche Luftfeuchtigkeit imitiert werden.

Der Wassertank fasst insgesamt drei Liter Wasser, wovon 200 ml pro Stunde verdunstet werden. Der Rainforest verfügt über einen Schlafmodus mit Regengeräuschen, einem automatischen Modus für die optimale Luftaufbereitung und einem maximalen Modus, der trockene Innenraumluft so schnell wie möglich mit Feuchtigkeit anreichert. Ist der Wassertank leer, geht der Luftbefeuchter automatisch aus. Durch den Trichter in der Mitte, in dem das Wasser eingesogen wird, ist das Nachfüllend es Tanks auch im laufenden Betrieb möglich.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ins Netzwerk wird der Rainforest via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was dank der Zertifzierung für HomeKit direkt über die Home-App geschehen kann. Die App des Herstellers ist aber für zukünftige Firmwareupdates notwendig. Darüber lässt sich das gerät jedoch auch in Amazon Alexa oder dem Google Assistant einbinden.

Preis und Marktstart sind noch offen

Smartmi hat das Produkt bisher auf seiner Webseite lediglich angekündigt, dabei aber ein paar Fragen offen gelassen: Da wäre einmal die maximale Raumgröße, doch viel wichtiger sind Preis und Verfügbarkeit. Schauen wir uns vergleichbare Produkte auf dem Markt an, würden wir einen UVP von 299,00 Euro als absolut realistisch einschätzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!