Siri „powered by Gemini“: Erste Ergebnisse im Februar?

Zu Beginn des Jahres hat die Meldung für Aufsehen gesorgt, wonach Apples weiterentwickelte Siri auf Googles Gemini-Sprachmodellen basieren wird. Nun gibt es einen Bericht, der die ersten Ergebnisse dieser Kooperation bereits im kommenden Monat erwartet.

Spätestens mit iOS 27, aber auch schon für iOS 26.4 erwarten wir seit geraumer Zeit spürbare Verbesserungen bei Apples Sprachassistentin. Das vierte Punkt-Update hat sich in der Vergangenheit zu einer Art zweitem Hauptrelease, neben der neuen Version im Herbst etabliert. Letztes Jahr beispielsweise brachte iOS 18.4 Apple Intelligence in die EU.

iOS 26.4: Beta bringt erste Neuerungen

Der Beta-Zyklus von iOS 26.4 dürfte kurz nach der Veröffentlichung von iOS 26.3 starten. Erfahrungsgemäß dürfte das bereits im Februar soweit sein. Mark Gurman von Bloomberg gibt an, entsprechende Informationen über einen Start in der zweiten Hälfte des Monates erhalten zu haben.

In der Beta-Version erwartet der Bloomberg-Redakteur dann die Fähigkeit, dass Siri Bildschirminhalte analysieren und Aktionen in Apps ausführen kann. Über die verschiedenen Phasen der Siri-Weiterentwicklung in den kommenden Monaten berichteten wir bereits ausführlich.