Öffentliche Beta ist da: Die Neuerungen unter iOS 26.3

Kurz nach der Developer-Beta hat Apple gestern Abend die öffentliche Beta für iOS 26.3 und Co zur Verfügung gestellt. Damit können nun alle die neue Software testen, ohne ein aktives Entwickler-Konto zu brauchen. Die Neuerungen unter iOS 26.3 fassen wir euch hier zusammen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der neue Funktionsumfang unter dem .3-Update etwas geringer ausfällt. Große Neuerungen erwarten wir für iOS 26.4, um die Weihnachtszeit feilt Apple nur an Kleinigkeiten. Das liegt unter anderem daran, dass man kurz vor den Ferien keine „riskante“ Beta veröffentlichen will.

Einfacher Wechsel zu Android und verbesserter Support für Drittanbieter-Smartwatches

Unter iOS 26.3 erlauben Apple und Google einen einfacheren Wechsel zwischen den Plattformen. Wer von iOS zu Android oder umgekehrt wechseln will, kann sich bald auf einen unkomplizierteren Datentransfer freuen.

In der EU ist zudem neu, dass Benachrichtigungen besser mit Smartwatches von Drittanbietern funktionieren. Wie aktuell schon bei der Apple Watch, werden mehr Benachrichtigungen einfacher vom iPhone auf die Uhr gespiegelt. Die Änderung ist Teil des Digital Markets Act, Apfelpage berichtete.

iPadOS 26.3, macOS 26.3 und die weiteren Software-Updates haben bisher keine Neuerungen bekommen. Das kann sich im weiteren Verlauf der Beta-Phase ändern, einen finalen Release erwarten wir gegen Ende Januar 2026.