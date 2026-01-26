Home » Sonstiges » Über Nacht „im besten Netz“: Telekom stellt Kennung am iPhone um – bei euch auch?
26. Januar 2026

Fabian Schwarzenbach

Über Nacht „im besten Netz“: Telekom stellt Kennung am iPhone um – bei euch auch?

Je nach Mobilfunkanbieter zeigt das iPhone bei verbundenem Service oben links eine individuelle Kennung an. Die Deutsche Telekom hat ihre zu Werbezwecken nun umbenannt. Millionen Smartphones zeigen seitdem „Im besten Netz“ an – und verärgern ihre Besitzer.

Laut Telekom handelt es sich bei der Umstellung um eine gezielte Werbekampagne. In einem entsprechenden Beitrag auf Instagram, aus dem heise.de zitiert, wurde auf die Änderung als Teil einer Werbeaktion umgesetzt.

Kunden gehen von Hackerangriff aus

Telekom-Kunden dürften sich gewundert haben, seit Jahren steht ein einfaches, sich nicht bewegendes „Telekom“ an der Stelle, wo sich am Freitag plötzlich „Im besten Netz“ in Dauerwiederholung drehte. Auf Reddit, Instagram und im Support-Forum der Telekom kommt die Aktion dabei nicht bei allen gut an.

Einer schreibt davon, dass er von einem „Hackerangriff“ ausgegangen ist, als sich die Kennung plötzlich änderte. Ein anderer monierte, dass das iPhone keine Werbefläche für die Marketing-Abteilung sei und wünschte sich eine Ankündigung per SMS oder App.

Laut Telekom bleibt die Kennung nun für mindestens vier Wochen, danach soll über eine Weiterführung entschieden werden. Könnt ihr euch mit dem neuen Schriftzug anfreunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

10 Gedanken zu „Über Nacht „im besten Netz“: Telekom stellt Kennung am iPhone um – bei euch auch?“

  3. Ist mir auch schon vor einigen Tagen aufgefallen. Ich bin hier aber nicht von einem Hackerangriff ausgegangen. Wieso soll die Telekom hier nicht mal etwas anderes einblenden dürfen? Verstehe den Aufriss nicht ganz.
  6. Mir wäre lieber, das dumme iPhone könnte den Netzbetreiber überhaupt dauerhaft auf dem Homebildschirm anzeigen, ohne dass ich im Kontrollzentrum oder dem Sperrbildschirm nachsehen muss. Gerade in Grenzgebieten sehr nervig.
  9. Mit Abstand die dümmste Netzkennung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Zusätzlich noch eine der dümmsten Marketing Moves überhaupt. Diejenigen, die es nicht haben, werden es genauso doof finden wie die, die jeden Tag sehen müssen. Oben links. Deswegen wechselt mit Sicherheit niemand ins Telekom Netz, und jeder, der im Netz drin ist, wird beim nächsten Mal, wenn er seinen Vertrag verlängert darüber nachdenken, ob er so einen Kasperverein Geld überweisen möchte.

