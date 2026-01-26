Über Nacht „im besten Netz“: Telekom stellt Kennung am iPhone um – bei euch auch?

Je nach Mobilfunkanbieter zeigt das iPhone bei verbundenem Service oben links eine individuelle Kennung an. Die Deutsche Telekom hat ihre zu Werbezwecken nun umbenannt. Millionen Smartphones zeigen seitdem „Im besten Netz“ an – und verärgern ihre Besitzer.

Laut Telekom handelt es sich bei der Umstellung um eine gezielte Werbekampagne. In einem entsprechenden Beitrag auf Instagram, aus dem heise.de zitiert, wurde auf die Änderung als Teil einer Werbeaktion umgesetzt.

Kunden gehen von Hackerangriff aus

Telekom-Kunden dürften sich gewundert haben, seit Jahren steht ein einfaches, sich nicht bewegendes „Telekom“ an der Stelle, wo sich am Freitag plötzlich „Im besten Netz“ in Dauerwiederholung drehte. Auf Reddit, Instagram und im Support-Forum der Telekom kommt die Aktion dabei nicht bei allen gut an.

Einer schreibt davon, dass er von einem „Hackerangriff“ ausgegangen ist, als sich die Kennung plötzlich änderte. Ein anderer monierte, dass das iPhone keine Werbefläche für die Marketing-Abteilung sei und wünschte sich eine Ankündigung per SMS oder App.

Laut Telekom bleibt die Kennung nun für mindestens vier Wochen, danach soll über eine Weiterführung entschieden werden. Könnt ihr euch mit dem neuen Schriftzug anfreunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.