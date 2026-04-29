Microsoft bestätigt: Apple Mail macht Probleme mit Outlook und Hotmail

In den vergangenen Tagen werden iOS und iPadOS-Nutzer wiederholt zur erneuten Eingabe der Outlook-Daten aufgefordert, wenn sie das Microsoft-Mail-Programm über die native Mail-App von Apple nutzen. Nach der Eingabe sollten Apple-User wieder wie gewohnt Zugriff auf ihre Mails haben.

Microsoft erklärt die Zugriffsprobleme in seinem „Service Health Status“. Wer Probleme mit der Synchronisierung seiner Hotmail-Mails hat, muss demnach folgende Schritte befolgen:

Die App „Einstellungen“ auf dem betroffenen Gerät öffnen Auf „Mail“ tippen. „Accounts“ oder „Konten“ auswählen Das betroffen Mailkonto auswählen Das aktuelle Passwort erneut eingeben.

In den meisten Fällen sorgen diese einfachen Schritte für eine Behebung des Problems. In unserer Redaktion ist die Problematik ebenfalls aufgetaucht. Auf dem iPhone unter iOS 26.4 hat das einmalige Aktualisieren des Passworts Wirkung gezeigt, auf dem iPad unter iPadOS 26.4 wird in regelmäßigen Abständen erneut danach gefragt.