Apple TV kündigt Starttermin der fünften Staffel „For All Mankind“ an – Ende März geht es los

Zu den erfolgreichsten Serien auf Apple TV zählt ohne Zweifel“ For All Mankind“. Die alternative Geschichtserzählung rund um das Wettrennen ins All – mit der Sowjetunion als erstem Akteur auf dem Mond – begeistert seit Jahren ein großes Publikum. Inzwischen sind vier Staffeln verfügbar, Ende März 2026 geht die Serie mit Staffel 5 in die nächste Runde.

Darum geht es in Staffel 5

Die neue Staffel setzt zeitlich nach den Ereignissen rund um den sogenannten Goldlöckchen-Asteroiden an. Happy Valley hat sich auf dem Mars zu einer florierenden Kolonie mit tausenden Einwohnern entwickelt und dient als Ausgangspunkt für neue Missionen, die die Menschheit noch tiefer ins Sonnensystem führen sollen. Mit dem wachsenden Einfluss der Erde auf dem Roten Planeten nehmen jedoch auch die Spannungen zu. Während Regierungen Recht und Ordnung auf dem Mars durchsetzen wollen, wächst der Konflikt zwischen den dort lebenden Menschen und ihrer früheren Heimat weiter.

„For All Mankind — Season 5 Official Teaser | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zurückkehren werden unter anderem Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt. Neu zum Cast stoßen Mireille Enos („The Killing“, „Hanna“), Costa Ronin („The Americans“, „Homeland“), Sean Kaufman („The Summer I Turned Pretty“), Ruby Cruz („Bottoms“) und Ines Asserson („Royalteen“).

Starttermin

Staffel 5 von For All Mankind umfasst insgesamt zehn Episoden. Die erste Folge feiert am 27. März 2026 ihre Premiere auf Apple TV+. Danach erscheint wöchentlich eine neue Episode. Das Staffelfinale ist für den 29. Mai 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.