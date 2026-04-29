IKEA rollt neues Update für den DIRIGERA-Hub aus: Matter-Probleme werden adressiert

eKurz vor dem Jahreswechsel überraschte IKEA und brachte seine neuen Smart-Home-Produkte auf den Markt, die zwei Eigenschaften haben: Sie sind preislich extrem aggressiv gestaltet und setzen konsequent auf Matter. Allerdings gab es nach dem Start einige Schwierigkeiten, die klar auf Matter zurückzuführen waren. IKEA bessert nun mit einem Update nach, wir geben einen kurzen Überblick.

Start verlief holprig

Ab Mitte Januar 2026 tauchten Rückmeldungen von Käufern auf, die über Verbindungsprobleme, instabile Zustände oder Schwierigkeiten bei der Einbindung in bestehende Systeme klagten. Überraschend viele Medien wie The Verge haben das seinerzeit auf IKEA geschoben – was unserer Meinung nach nicht korrekt ist. Die Schweden setzten klar auf Matter. Nun bessert das schwedische Möbelhaus mit einem Update nach.

Firmware 2.934.5 soll es richten

Seit wenigen Tagen rollt IKEA für den DIRIGERA-Hub eine neue Firmware ein. Die trägt die Versionsnummer 2.934.5 und soll die angedeuteten Probleme adressieren. Konkret kümmert sich das Update um die Stabilität im Smart Home und merzt einen Fehler bei der IPv6-Routung innerhalb von Thread-Netzwerken aus. Das Problem konnte in Konfigurationen auftreten, in denen mehrere Thread Border Router oder verschiedene Matter-Controller gleichzeitig zum Einsatz kamen. Durch den Patch soll die Kommunikation zwischen den Geräten unter diesen Bedingungen wieder reibungslos funktionieren. Die neue Firmware sollte automatisch auf den DIRIGERA-Hub installiert werden.