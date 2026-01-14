Siri 2.0: Google macht sieben neue Funktionen möglich

Zu Beginn des Jahres hat die offizielle Meldung für Aufsehen gesorgt, wonach die weiterentwickelte Siri auf Google Sprachmodellen basieren wird. Damit werden die Funktionen möglich, die Apple vor knapp zwei Jahren angekündigt, aber nie veröffentlicht hat. Ein Bericht hält nun Informationen über weitere Neuheiten für uns bereit.

Wie The Informationen berichtet, dürfte es im Frühjahr spürbare Veränderungen geben. Siri 2.0 erwarten wir schon länger für iOS 26.4, dann soll Apples Sprachassistent endlich smart werden.

Neuerungen im Frühjahr und auf der WWDC

Zum erweiterten Funktionsumfang wird dann dem Bericht nach ein größeres Hintergrundwissen gehören, welches Antworten faktenbasiert und im Konversationsstil ermöglicht – so wie wir das von modernen Chatbots gewohnt sind. Außerdem soll Siri die Fähigkeit erlangen, Geschichten zu erzählen und emotionalen Support bereitzustellen.

Siri 2.0 wird zudem weiter zum persönlichen Assistent ausgebaut und soll etwa bei Urlaubsbuchungen unterstützen können. Schon bald wird sie dem Bericht nach auch Dokumente in der Notizen-App erstellen können, beispielsweise im Stile eines Kochrezepts.

Zur WWDC 2026 soll Apple dann die nächste Stufe zünden. Dann wird Siri wohl über vergangene Konversationen Bescheid wissen und proaktiv Vorschläge auf Basis verschiedener Apps machen können. Als Beispiel nennt The Informationen die Kalender-App, Siri wird etwa bei Gesprächen zur Planung der Woche wissen, wann Nutzer Zeit haben und wann nicht.

Die Informationen stimmen weitestgehend mit dem überein, was uns Apple auf der Präsentation von iOS 18 im Sommer 2024 versprochen hat. Damals hieß es, Siri könne bald persönliche Kontexte verstehen, tiefer mit Apps interagieren und Bildschirminhalte analysieren. Die Nicht-Einhaltung der Ankündigung zog eine Klage wegen irreführender Werbung nach sich. Mit fast zwei Jahren Verzögerung dürfte Siri 2026 dann aber endlich liefern, was Apple versprochen hat.