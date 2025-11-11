Bericht: Drei neue Apple Intelligence-Funktionen in iOS 27

Während Apple mit den winterlichen Punktupdates noch an iOS 26 feilt, ist man intern selbstverständlich bereits einen Schritt weiter. Wenige Monate vor der Vorstellung von iOS 27 dringen nun erste Informationen nach Außen, die vor allem Neuerungen bezüglich Apple Intelligence betreffen.

Mark Gurman von Bloomberg bezieht sich in einem neuen Bericht auf interne Quellen und spricht in diesem Zusammenhang von „wichtigen Aktualisierungen für Apple Intelligence und die allgemeine KI-Strategie“. iOS 27, macOS 27 und Co halten wohl drei große KI-Neuerungen für uns bereit.

Neue Siri-Optik, Gesundheits-Assistent und Websuch-Tool

Apple hat die Arbeiten an der in die Jahre gekommenen Sprachassistentin trotz mehrfacher Rückschläge noch nicht aufgegeben. Für iOS 27 plant der iPhone-Konzern dem Bericht nach nicht weniger als die Vermenschlichung von Siri. Um den mit iOS 18 versprochenen und für iOS 26.4 erwarteten Aufgaben als persönliche On-Device KI-Assistenz gerecht zu werden, soll Siri mehr als nur ein leuchtendes Interface auf dem iPhone werden. Das deckt sich mit vergangenen Berichten, wonach sie ähnlich dem Finder-Symbol unter macOS gestaltet werden soll.

Außerdem arbeitet Apple wohl weiter an Apple Health+ und einem KI-gestützten Gesundheitsassistenten. Berichte über diese Funktion sind nicht komplett neu, bisher wurde aber ebenfalls über einen Start mit iOS 26.4 spekuliert. Die dritte Neuerung betrifft ein KI-gestütztes Websuchtool, auf dessen Funktion Gurman allerdings nicht weiter eingeht.