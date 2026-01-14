Apple TV kündigt Trailer und Starttermin der zweiten Staffel von „Drops of God“ an

Apple TV+ hat offiziell den Trailer zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel der international ausgezeichneten Serie Drops of God veröffentlicht. Die Fortsetzung des mehrsprachigen französisch-japanischen Dramas basiert auf dem Bestseller-Manga und kombiniert Familiendrama mit der faszinierenden Welt der Spitzenweine. Noch in diesem Monat wird diese anlaufen.

Der Trailer ist nun veröffentlicht

Im frisch veröffentlichten Trailer geben Fleur Geffrier und Tomohisa Yamashita einen Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet: Die Protagonisten Camille und Issei begeben sich auf eine noch tiefere, emotional aufgeladene Suche nach dem Ursprung des „weltbesten Weins“, einer Herausforderung, die selbst ihrem legendären Vater, dem renommierten Kritiker Alexandre Léger, unlösbar erschien. Die Reise führt über Kontinente hinweg und fordert die Beziehung der beiden bis an ihre Grenzen

Die Serie hebt sich von vielen Streaming-Serien ab, weil sie nicht nur eine spannende Geschichte erzählt, sondern in die Welt der Gastronomie und der Weinbildung eintaucht. Sie verbindet emotionale Tiefe mit kulturellen und sensorischen Erlebnissen. „Drops of God“ ist eine französisch-japanische Koproduktion und wurde von Quoc Dang Tran geschaffen. Regie führt Oded Ruskin, produziert wird sie von Les Productions Dynamic in Zusammenarbeit mit 22H22 und Adline Entertainment.

Startet im Januar

Die zweite Staffel von Drops of God umfasst acht Episoden und startet am 21. Januar 2026 exklusiv auf Apple TV mit einer Folge. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 11. März 2026 angesetzt.