Home Daybreak Apple Sind die iPhones zu teuer? | Champions League bei Apple TV+ Sechsfach-Zoom nur im Max-iPhone? – Daybreak Apple

Sind die iPhones zu teuer? | Champions League bei Apple TV+ Sechsfach-Zoom nur im Max-iPhone? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Mal ehrlich: Wer von euch schaut gern und oft amerikanischen Fußball? Ich meine, ich weiß, dass der auch hier bei uns seine Fans hat, aber die große Masse dürfte das nicht sein – leider auch nicht in Amerika. So war der Deal mit der MLS gar nicht so groß, wie er im ersten Moment schien. Bei Apples möglichem Einstieg in die Champions League-Rechte sähe das schon anders aus. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Woche ist fast vorbei und das ist auch gut so. – denn, ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, der gute alte Roman macht aktuell einiges mit. Dennoch wollen wir auf unseren gewohnten Überblick am Morgen nicht verzichten.

Die Champions League läuft aktuell schon hin und wieder bei Amazon Prime. Bei Apple TV+ könnte sie irgendwann auch auf dem Schirm erscheinen, auch die NFL, die bedeutendste amerikanische Sportliga, sieht in Apple TV+ einen interessanten und vor allem zahlungskräftigen Partner. Wenn es hier zu einem Abschluss käme, würde Apple TV+ aus dem bisherigen Schattendasein heraustreten, hier dazu mehr.

Sind die iPhone-Preise fair?

Diese Frage stellt sich unser Kolumnist anhand eines aktuellen Beispiels: Wenn Apple den aktuellen A15-Chip im iPhone 14 recycelt und dennoch Preise wie eh und je verlangt, was sagt das dann aus über die Preispolitik des Unternehmens und unseren Blick darauf? Hier geht’s zu der überaus lesenswerten Einlassung zu diesem Thema.

Kommt der optische Sechsfach-Zoom nur im Riesen-iPhone?

Pro ist Pro, sollte man meinen, doch im iPhone ist das nicht immer das selbe: Die Kamera im iPhone 15 Pro Max kann womöglich deutlich mehr als die im kleineren Pro-Modell und das ausgerechnet beim optischen Zoom, wo das iPhone ohnehin schon im Nachteil ist, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

h3>Was sonst noch wichtig war

Das neue MacBook Air 2022 mit M2 geht heute in den Handel, nachdem die Vorbestellungen schon eine Woche offen sind. Die ersten Reviews gibt es inzwischen auch schon. Die meisten Tester sind begeistert, mit kleinen Einschränkungen, hier die Details.

Infuse wird aktualisiert.

Die App Infuse erhält eine größere Aktualisierung, was neu in der App ist, lest ihr hier.

Apple TV+ könnte neue Auszeichnungen erhalten.

Über 40 Nominierungen konnte Apple TV+ respektive seine Originals bei den diesjährigen Emmys mitnehmen, hier mehr dazu. Ob es auch zu Auszeichnungen bei diesem begehrten Filmpreis reicht, muss sich noch zeigen.

>Back to School: Studenten können jetzt sparen

Und das deutsche Back to School-Programm ist gestartet. Kunden können ein wenig sparen, wenn sie für Bildungskäufe qualifiziert sind und über den Bildungsstore einkaufen, hier mehr dazu.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und euch allen ein schönes Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!