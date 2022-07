Home Mac MacBook Air-Reviews: Dünn, leicht, fast perfekt

Apples neues MacBook Air geht morgen in die Auslieferung. Die ersten Reviews sind schon jetzt online und die meisten fallen überwiegend positiv aus – das scheint auch angemessen. Apple hat hier den Mac nicht neu erfunden, aber auf fast perfekte Weise weiterentwickelt.

Das neue MacBook Air macht fast alles richtig, das ist die Kernaussage der meisten Reviews zum neuen Gerät, das morgen in den Verkauf geht. Die wichtigste Neuerung ist der M2-Chip und der ist noch einmal deutlich schneller als der Vorgänger und versetzt manchen Konkurrenten in Angst und Schrecken, Apfelpage.de berichtete.

Beeindruckend dünn und leicht und mit hervorragenden Lautsprechern ausgestattet, ist das Fazit der zugegebenermaßen nicht immer äußerst kritischen Redakteure von Engadget.

Die eher nüchternen Rezensenten von The Verge unterstreichen alle Stärken und Verbesserungen des neuen MacBook Air wie den größeren Bildschirm, die bessere Kamera, die M2-Performance und MagSafe. Gleichzeitig merken sie aber an: Das ganze kostet auch mehr Geld und der Vorgänger mit M1-Chip, den es aktuell bereits deutlich günstiger gibt, tut es auch.

Zudem legen sie den Finger in eine Wunde: Das neue MacBook Air kommt ebenfalls mit einer um die Hälfte langsameren SSD als der Vorgänger, zumindest in der Version mit 256 GB, Apfelpage.de berichtete. Apple konnte man inzwischen auch ein Statement dazu abringen, in dem dieser Umstand indirekt bestätigt wird: Wer auf einen schnellen Workflow angewiesen ist, sollte mindestens 512 GB SSD in sein MacBook Air konfigurieren.

Die Reviews im Video

Auch diverse YouTuber haben sich das neue MacBook Air vorgenommen, hier ist die Authentizität stets nie völlig klar zu beurteilen.

