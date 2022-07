Apple TV+ sichert sich dieses Jahr 52 Nominierungen bei den Emmys 2022

Geht man nicht nach den Abonnentenzahlen, sondern nach den Auszeichnungen, ist die Frage nach dem unangefochtenen Spitzenreiter eindeutig – es ist Apple TV+. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieses Jahr weitere Auszeichnungen hinzukommen, da man gleich satte 52x für die diesjährigen Emmys nominiert wurde.

Apple TV+ konnte sich bisher über 240 Preise sichern, wobei im letzten Jahr vor allem die Comedy-Serie „Ted Lasso“ ein Erfolgsgarant war. Auch dieses Jahr ist die Serie um den leicht trotteligen Fussball-Trainer, gespielt von Jason Sudeikis, bei den Emmys das absolute Zugpferd. Doch auch der Überraschungserfolg „Severance“ bekam überraschend viele Nominierungen, wie Apple mithilfe einer eigenen Pressemitteilung bekannt gab:

„They Call Me Magic” (1)

Bester Werbespot

Preisverleihung findet Mitte September statt

Mit 52 Nominierungen konnte Apple sein Ergebnis im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal deutlich steigern. 2021 reichte es zu „nur“ 34 Nominierungen. Die Gewinner werden übrigens am 12. September verkündet

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.