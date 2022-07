Home Featured Apples Preise und das iPhone 14 [die KOLUMNE]

„Das Robotron-Kombinat gibt bekannt: Das rPhone 14 mit innovativem 200-Nanometer-Chip wird am 15. September 2022 ausgeliefert. Das Zentralkomitee legte eine Menge von 200 Millionen Stück zum Preis von 500 Mark im Fünfjahresplan fest.“ Mit diesem alternativen Verlauf der Geschichte rede ich mir immer die Preise der Apple-Produkte schön. Wie das? Zeit für einige Fragen und provokante Antworten.

Dürfte Apple das neue iPhone 14 mit alter Technik = Chip teuer verkaufen? Ja.

Ist es fair? Nein.

Müssen Preise fair sein? Nein.

Warum nicht? Wir leben im Kapitalismus, nennen wir es verharmlosend Marktwirtschaft.

5-Jahres-Pläne bei Apple?

Da schließt sich der Kreis zu meiner Einleitung. Lebten wir in einer Planwirtschaft (Kenner kennen sie als Zentralverwaltungswirtschaft), würden Produktionsmengen und Preise zentral und für einen Zeitraum (ich bin sicher, Apple macht 5-Jahres-Pläne ihrer Entwicklungen!) festgelegt. Glücklicherweise blieb uns das erspart und wir leben in einem System, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Wieso also verwendet Apple (wahrscheinlich) keinen neuen Chip? Weil wir das Gerät trotzdem kaufen! Die Nachfrage ist da. Darf ein börsennotierter Billionen-Konzern das? Nein. Er muss es sogar! Jede Investorin achtet sehr genau, ob ihr Unternehmen Geld verschwendet (Hatte ich erwähnt, dass ich Apple-Aktionär bin?). Apple ist nicht zuletzt so erfolgreich, weil es Kapitalismus, sorry, Marktwirtschaft, verstanden hat.

Darf ich mich darüber beschweren = jammern? Ja.

Gewinn und Image hängen zusammen

In der Wirtschaftstheorie kennt man folgendes Experiment: Zwei Personen erhalten 100 Euro. Sie dürfen das Geld behalten, wenn es zu einer Einigung kommt. Können sie sich nicht einigen, müssen sie das Geld zurückgeben. Was kommt heraus, wenn man das mit Jugendlichen (keine Sorge, nur mit Spielgeld!) spielt: 50-50. Das ist unlogisch. Ich müsste auch mit 1 Euro zufrieden sein, wenn ich ihn geschenkt bekomme. Bin ich aber nicht. Warum nicht? Weil der andere dann 99 erhält und ich empfinde dies als unfair.

Faire Preise bei Apple?

Jenseits der Vernunft spielt Fairness in der Wirtschaft eine Rolle. Und Apple täte gut daran, dies zu berücksichtigen, denn langfristig hängen Gewinne und Image einer Marke eng zusammen. Für 999 Euro (ich habe spekuliert, das iPhone 14 würde 100 Euro teurer als das iPhone 13) erwarte ich neueste Technik. Genauer gesagt: Für diesen Preis erwarte ich ein faires Angebot.

Wann höre ich auf zu jammern?

Die Macht des Käufers ist die Nachfrage. Wird das neue iPhone 14 ein Erfolg (,womit zu rechnen ist), dann war die Nachfrage hoch und Apple hat alles richtig gemacht. Und ich hatte unrecht, das Angebot zu diesem Preis war für viele Menschen fair genug. Und ich höre auf zu jammern über eine funktionierende Marktwirtschaft, in der ein Konzern Gewinnmaximierung betreibt.

Zur Person

Dr. Marco Fileccia arbeitete lange Jahre als freier Journalist. Mit seiner Promotion in Mediendidaktik arbeitet er heute hauptberuflich als Lehrer an einem Gymnasium. Daneben schreibt er für verschiedene Verlage und Landesmedienanstalten sowie die Bundeszentrale für politische Bildung. Für Apfelpage.de schaut er auf die Stärken und Schattenseiten des Apple-Universums.

