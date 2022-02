Home Videos Shot on iPhone: „Snow Cinematic“ zeigt Schneelandschaft

Shot on iPhone: „Snow Cinematic“ zeigt Schneelandschaft

Im Shot on iPhone- Video “Snow Cinematic” des Youtube-Kanals VP Tube wird eine Schneelandschaft in den USA im Kinomodus gezeigt.

Was sehen wir in Snow Cinematic?

Das Shot on iPhone-Video “Snow Cinematic” zeigt uns eine schöne Winterlandschaft in den Vereinigten Staaten und wurde im Cinematic-Modus in sanften Aufnahmen auf Film gebannt.

Das Smartphone “fliegt” dicht über der Schneedecke, es sind schneebedeckte Bäume und Wege im Sonnenschein zu sehen. Die Schneeflocken glitzern in der Sonne und verleihen dem Video einen gemütlichen Charme. Eiszapfen an einem Haus wurden eingefangen, die im Sonnenlicht schimmern.

Actionreich wird es, als eine Schneefräse ins Blickfeld gerät, die einen Pfad durch die dicke Schneedecke fräst. Die Flora und Faune, Gebäude und der Himmel wurden ebenfalls aufgezeichnet. Untermalt wurde der Kurzfilm mit einer stimmungsvollen Hintergrundmusik.

Die Kamera des iPhone 13 Pro Max eignet sich laut Apples Beschreibung hervorragend für Videoaufnahmen in der Qualität eines Kinofilms.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

