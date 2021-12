Home iPhone Shot on iPhone 13 Pro: Vorweihnachtliches München im Zeitraffer

Shot on iPhone 13 Pro: Vorweihnachtliches München im Zeitraffer

Die schöne bayerische Metropole München wird in dem neuen Shot on iPhone 13 Pro-Video “A breathtaking Timelapse of Munich on iphone 13 Pro” im Zeitraffer mit einzigartigen Aufnahmen gezeigt.

Das Video versüßt uns die Vorweihnachtszeit mit seinen Glanzlichtern.

München in Zeitraffer

Der Youtube-Kanal Khalidone hat mit einem Apple iPhone 13 Pro das beeindruckende Zeitraffer-Video “A breathtaking Timelapse of Munich on iphone 13 Pro” realisiert und nahm München zu verschiedenen Tageszeiten auf.

Die Aufnahmen entstanden an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt Bayerns, wie dem Olympiapark, Stadtzentrum, Bahnhof oder Marktplätzen. Vor allem die Nachtszenen zeigen die Stadt in strahlenden Lichtern. Zu sehen sind Menschen und Fahrzeuge, die durch das Bild rennen. Die Gebäude erstrahlen in bunten Lichtern.

In der jetzigen Vorweihnachtszeit erfüllt den Zuschauer das farbenfrohe Zeitraffervideo mit ein wenig Gemütlichkeit und verkürzt die Zeit bis Weihnachten.

Das iPhone 13 Pro verfügt über einen Zeitraffermodus, der sich einer wachsenden Beliebtheit erfreut und die Möglichkeit zu spannenden Videos aus einzigartigen Blickwinkeln eröffnet.



-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!