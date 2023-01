Home Sonstiges Serie über den Kiez: „Luden – Könige der Reeperbahn“ startet Anfang März auf Prime Video

Serie über den Kiez: „Luden – Könige der Reeperbahn“ startet Anfang März auf Prime Video

Wer an das organisierte Verbrechen denkt, der denkt an Amerika und die Mafia. Doch auch die Bundesrepublik konnte damit glänzen, vor allem in Hamburg. Und wo organisiertes Verbrechen ist, da ist auch Prostitution nicht weit. Und die hanseatische Ausgabe der Pimps waren die sogenannten Luden und in den 1980er Jahren gab es davon einige, ideale Voraussetzungen für eine Serie – das sieht auch Prime und Video so.

Prime Video kündigt Start der Serie „Luden – Könige der Reeperbahn“ an

Die Serie wurde bereits ab Herbst 2021 in München gedreht und dreht sich im Kern um die sogenannte „Nutella-Gang“. Das waren damals Jungspunde, die nach der Macht auf dem Kiez griffen und dabei der GMBH Paroli boten. Prime Video beschreibt die Serie wie folgt:

Hamburg Anfang der 1980er Jahre: Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer). Von der taffen Prostituierten Jutta (Jeanette Hain) wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker die Nutella-Bande. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrem Zuhälter-Kartell den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt.

Die Serie klingt durchaus interessant und in der Tat war die Reeperbahn damals nicht gerade arm an Schlagzeilen und Geschichten. Andererseits ist es auch eine deutsche Produktion und deshalb sind wir etwas verhalten.

Startet am 03. März 2023

Die Serie wird bei Prime Video am 03. März debütieren und man ist vom Erfolg überzeugt. „Luden – Könige der Reeperbahn“ wird in über 240 Ländern ausgestrahlt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!