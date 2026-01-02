Seltener Hardware-Flop: Analysten schreiben Apple Vision Pro ab

Vor knapp zwei Jahren hat Apple die Vision Pro vorgestellt, seit anderthalb ist sie auch in Deutschland verfügbar. Als „Zukunft des Spatial Computing“ angekündigt genießt das Headset mittlerweile eher ein Nischendasein. Analysten sprechen nun von einem „seltenen Flop“, die Hoffnungen auf eine Weiterentwicklung sind gedämpft.

An einem Nachfolger, der den hohen Preis und das schwere Gewicht reduzieren kann, versucht sich Apple bisher vergeblich. Im Herbst 2025 gab es ein moderates Update, außer dem neuen M5-Chip und einem vermeintlich bequemeren Kopfband gibt es aber keine Neuerungen. Immerhin: In Deutschland ist das Gerät etwas günstiger geworden. Bezüglich Software gibt es seit Monaten keinen nennenswerten Neuerungen. Das gilt auch für neue Anwendungsfälle oder native Apps. Dementsprechend sind die kolportierten Verkaufszahlen aktuell auf Talfahrt.

Meta uneinholbar enteilt?

Ganze 500.000 Geräte soll Apple im ersten Jahr nach Veröffentlichung verkauft haben. Im wichtigen Weihnachtsquartal 2025 waren es Berichten nach aber nur noch 45.000 Einheiten. Dank des hohen Preises entspräche das zwar immer noch dem Absatz von 425.000 Meta Quests, richtig durchsetzen scheint sich die Vision Pro aber nicht zu können.

Im rückläufigen VR-Markt dominiert die Facebook-Mutter weiterhin, Analysten kritisieren dagegen die „zu teure, zu schwere und funktionsarme“ Vision Pro. Arbeiten an einem Nachfolger oder einer Vision Air hat Apple wohl vorerst auf Eis gelegt, um sich auf eine echte AR-Brille zu fokussieren. Auch hier scheint Meta – vor allem durch namhafte Kooperation mit RayBan und Oakley – mittlerweile enteilt, bevor Apple überhaupt ein Produkt auf den Markt gebracht hat.

Wie seht ihr Apples Chancen, im Bereich AR- und VR-Headsets und -Brillen zu überzeugen? Welchen Fokus müsste das Unternehmen bei neuer Hardware setzen, damit sie für euch interessant wäre? Lasst uns gerne in den Kommentaren an euren Gedanken teilhaben.

Mit Agenturen