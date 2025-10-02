Apple Glasses wichtiger: Leichtere Vision Pro wohl auf Eis gelegt

Vor zwei Jahren hat Apple mit der Vision Pro sein erstes VR-Headset vorgestellt. Einer der beiden Haupt-Kritikpunkte ist neben dem Preis das hohe Gewicht. Die baldige Vorstellung einer leichteren Vision Air galt deshalb lange als sicher. Nun gibt es Berichte, wonach ein anderes Produkt Vorrang bekommen soll – die abgespeckte Vision muss warten.

Die Entwicklung einer Vision Air soll auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden sein. Das berichtet Bloomberg und bezieht sich auf interne Informationen. Grund dafür sollen die raschen Fortschritte vom Apples Konkurrenz bei smarten Brillen sein. Meta etwa hat hier unlängst den Entwicklungsturbo gezündet und neue Modelle vorgestellt.

VR-Brillen tauchen den Nutzer in eine virtuelle Welt, während smarte Brillen die Realität um Informationen erweitern können. Meta nutzt dabei ein Display, dass in Form einer recht gewöhnlichen Brille verschiedene Inhalte in das Sichtfeld einblenden kann.

Apple Glasses haben nun oberste Priorität

Weil Meta mit seinen KI-Brillen in Zusammenarbeit mit Ray Ban, Oakley und anderen Partnern den Markt in vielen Bereichen zu besetzen scheint, schrillen bei Apple intern die Alarmglocken. Ein Konkurrenzprodukt a la Apple Glasses wird schon länger für das Jahr 2027 vermutet. Laut Bloomberg soll Apple-CEO Tim Cook dem Projekt höchste Priorität eingeräumt haben, um den Anschluss an Meta nicht zu verlieren.

Der Konzern von Mark Zuckerberg hat bereits über zwei Millionen Einheiten seine smarten Brillen verkauft und erschließt durch zahlreiche Partnerschaften und kluges Marketing verschiedene Märkte. Über diesen Vorsprung haben wir in der Ausgabe 410 des Apfelplausch gesprochen.

Wie seht ihr das? Hat Apple eine Chance, bei smarten Brillen aufzuholen oder liegt die Konkurrenz bereits uneinholbar vorne? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.