iPhone Ultra: Hat Apple etwas gegen Schwarz?

Apples iPhone Fold wird es wohl in nicht sehr vielen Farben geben. Zuletzt war von lediglich zwei Varianten die Rede in der Gerüchteküche gewesen. Zudem hat man in Cupertino womöglich eine Abneigung gegen Schwarz entwickelt.



Apple hat offenbar noch keine endgültige Entscheidung über die Farbvarianten seines ersten faltbaren iPhones getroffen. Das behauptet zumindest der Leaker Instant Digital auf der chinesischen Plattform Weibo.

Hat Apple etwas gegen Schwarz?

Demnach sei derzeit sogar noch offen, ob das Gerät überhaupt in Schwarz angeboten wird. Der Leaker kommentierte die Gerüchte mit der Frage, ob Apple „eine Abneigung gegen die Farbe Schwarz“ habe. Seine Aussage deutet darauf hin, dass Schwarz zwar diskutiert wird, aber bislang nicht fest als Farboption bestätigt sei.

Bereits im Februar hatte Instant Digital berichtet, dass das faltbare iPhone lediglich in zwei Farben erscheinen soll. Damals wurde Weiß als einzige sichere Variante genannt, während die zweite Farbe offenblieb. Diese Angaben bestätigte der Leaker im Mai erneut.

Andere Quellen zeichnen allerdings ein etwas anderes Bild. So berichtete Macworld unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette, dass Apple neben einer silber-weißen Version auch eine indigoblaue Variante planen könnte, die sich am Dunkelblau des iPhone 17 Pro orientiert.

Noch viel Unsicherheit über das faltbare iPhone

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman geht davon aus, dass Apple beim ersten faltbaren iPhone auf eher klassische Farbtöne setzen wird. Demnach sollen auffällige oder besonders bunte Varianten zunächst keine Rolle spielen. Stattdessen werden Silber, Weiß, Dunkelgrau oder Schwarz als wahrscheinlichste Optionen gehandelt.

Die Unsicherheit überrascht, da die OLED-Displays für das Gerät laut Berichten bereits in die Massenproduktion gehen. Normalerweise werden Farbvarianten lange vor dem Produktionsstart festgelegt, da sie direkten Einfluss auf Fertigung und Lieferketten haben.

Branchenbeobachter halten daher für möglich, dass die widersprüchlichen Informationen eher auf unterschiedliche Kenntnisstände innerhalb der Zulieferkette zurückzuführen sind als auf tatsächliche kurzfristige Änderungen bei Apple.

Für eine begrenzte Farbauswahl sprechen zudem praktische Gründe. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo erwartet weiterhin eine angespannte Produktionslage für das faltbare iPhone. Zusätzliche Farbvarianten würden die Fertigung und Lagerhaltung weiter verkomplizieren.

Apple hat bei wichtigen Produktpremieren bereits mehrfach ähnlich gehandelt. So startete das iPhone X 2017 zunächst nur in Silber und Space Grau. Weitere Farben folgten erst mit späteren Generationen.

Das erste faltbare iPhone wird derzeit für September 2026 erwartet. Gleichzeitig sollen auch das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden. Der Einstiegspreis dürfte nach aktuellen Berichten die Marke von 2.000 US-Dollar überschreiten.