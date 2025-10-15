Günstiger: Vision Pro mit M5 vorgestellt

Apple hat neben einem neuen MacBook Pro und einem iPad Pro mit M5 auch seine Vision Pro mit M5-Prozessor ausgestattet. Das Gerät ist noch nicht als Nachfolge-Generation der ersten Vision Pro deklariert und kommt bis auf den Chip ohne nennenswerte Neuerungen aus. Dafür korrigiert Apple den Preis nach unten.

„Mit der wegweisenden Leistung des M5 bringt die neueste Apple Vision Pro eine schnellere Performance, schärfere Details im gesamten System sowie eine noch längere Batterielaufzeit und setzt damit einen neuen Maßstab für das, was mit räumlichem Computing möglich ist“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple.

Neuer Prozessor und neues Kopfband

Die einzig neue Erwähnung findet neben dem M5 ein neu entwickeltes Halteband für den Kopf. „Das Dual Band aus Strickgewebe bietet Nutzer:innen eine noch bequemere Passform. Es hat oben und unten Bänder aus einem durchgehenden 3D Gewebe mit einer einzigartigen Rippenstruktur, die gepolstert, atmungsaktiv und elastisch ist“, schreibt Apple.

Verfügbarkeit und Preis

Über Einsparungen beim Gewicht verliert Apple keine Worte. Das neue Band (siehe Bild) soll die doch recht schwere Vision Pro angenehmer auf dem Kopf befestigen. Die Apple Vision Pro mit M5 und Dual Band aus Strickgewebe ist ab 3.699 Euro verfügbar. Zu Wahl stehen Speicher-Konfigurationen mit 256 GB, 512 GB und 1 TB Kapazität. Die Vorbestellung ist ab heute möglich.