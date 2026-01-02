Made in USA: iPhone 18-Linse von Samsung wird wohl in Texas gefertigt

Auf Druck der US-Politik hin wird Apple zunehmend Produktion in sein Heimatland verlagern. Einem neuen Bericht nach gilt das auch für neue Kamera-Sensoren, die für das iPhone 18 erstmals von Samsung gebaut werden sollen.

Bisher setzt Apple vollständig auf Sony als Fertiger, doch die Aufteilung auf mindestens zwei Hersteller gilt als recht sicher. Mit Samsung vermuten Informanten einen direkten Konkurrenten, der allerdings auch schon iPhone-Displays baut. Für das iPhone 18 könnten die Süd-Koreaner einem Bericht nach in Austin, Texas fertigen.

Produktion im ersten Halbjahr 2026

Die dafür zuständige Abteilung von Samsung will 17 Milliarden US-Dollar in den US-Bundesstaat investieren, berichtet The Elec. Die Produktionslinie soll noch im ersten Halbjahr 2026 entstehen und erste Bildsensoren für Smartphones herstellen. Ob das iPhone 18 zu den ersten Abnehmern gehören wird, ist nicht sicher, aber wahrscheinlich. Aktuelle Berichte gehen davon aus, dass das iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 veröffentlicht werden wird. Ob das Pro-Modell – voraussichtlich im Herbst 2026 – bereits von den neuen Komponenten profitiert, ist ungewiss.

Der bisherige Fertiger Sony baut entsprechende Kamera-Linsen ausschließlich in Japan, die Aufteilung der Bestellung hat für Apple zwei Vorteile. Zum einen mindert der iPhone-Konzern das Risiko, das eine Fokussierung auf nur einen Hersteller mit sich bringt. Zum anderen hätte man mildernde Argumente gegenüber Trumps Regierung, die sich in nicht allzu ferner Zukunft ein komplett in den USA gefertigtes iPhone wünscht.