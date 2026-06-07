Apple Design Awards 2026: Apple zeichnet zwölf Apps und Spiele aus

Apple hat die Gewinner der Apple Design Awards 2026 bekanntgegeben und damit insgesamt zwölf Apps und Spiele für herausragendes Design und Nutzererlebnisse ausgezeichnet. Jeweils eine App und ein Spiel setzen sich in sechs Kategorien durch – darunter „Vergnügen und Spaß“, „Inklusion“ sowie „Visuals und Grafiken“. Die ausgezeichneten Projekte stammen aus unterschiedlichen Regionen weltweit, unter anderem aus Indien, Italien und Polen. Die offizielle Ehrung erfolgt in der kommenden Woche im Rahmen der WWDC26.

Bunte Auswahl mit Gemeinsamkeiten

Apple hat die zwölf Preisträger aus insgesamt 36 Finalisten ausgewählt, die weltweit von Entwicklerteams eingereicht wurden. Prämiert wird jeweils eine App und ein Spiel in den Kategorien Vergnügen und Spaß, Inklusion, Innovation, Interaktion, sozialer Einfluss sowie Visuals und Grafiken. Damit deckt die Auswahl ein breites Spektrum moderner App- und Spieleentwicklung ab – von kleinen, experimentellen Projekten bis hin zu umfangreichen Produktionen. Auffällig ist dabei, dass eine Vielzahl der ausgezeichneten Apps sowohl Künstliche Intelligenz nutzen als auch vollkommen auf Apples neue Designsprache „Liquid Glass“ zugeschnitten sind. Anbei die vollständige Übersicht:

Sozialer Einfluss

Primary rückt Nachrichten räumlich ins Rampenlicht. Die von einem globalen Team erfahrener Redakteur:innen kuratierte App bietet eine für Apple Vision Pro entwickelte räumliche Benutzeroberfläche, die intelligent strukturiert und harmonisch eingebunden ist, damit Nutzer:innen sich reflektiert mit Nachrichten auseinandersetzen können

Consume Me ist eine zutiefst persönliche und autobiografische Erfahrung zu einem sensiblen und emotional bewegenden Thema und verbindet Spielspaß mit tiefem Einfühlungsvermögen. Die cleveren Mechaniken helfen Nutzern, sich auf nachdenkliche Weise mit Gefühlen auseinanderzusetzen, die sich nicht immer in Worte fassen lassen.

Vergnügen und Spass

grug ist eine spielerische Möglichkeit, tägliche Weisheiten zu entdecken und zu verinnerlichen. Die Affirmations-App bietet eine unterhaltsame Art, jeden Tag neolithisch anmutende Weisheiten zu lesen. Mit einer einfachen Idee wird jeder Impuls durchdacht präsentiert und bietet Nutzern einen kleinen, aber bedeutungsvollen Moment der Reflexion.

Is This Seat Taken? ist eine unterhaltsame Möglichkeit, knifflige Logikrätsel zu erleben und zu lösen. Das Spiel im Cartoon-Stil bietet kurzweilige Szenarien und hilft Spielern, die Eigenheiten des öffentlichen Nahverkehrs zu meistern. Verspielte interaktive Elemente im Game sorgen für einen besonderen Charme und lassen Nutzern eine entspannte Fahrt genießen – Sitzplatz für Sitzplatz.

Innovation

Guitar Wiz ist eine hilfreiche App für Anfänger und erfahrene Gitarristen – ein All-in-One-Toolkit, das gesprochene Anleitungen zu allem bietet, von der Tonhöhe bis zur Fingerplatzierung. Die App unterstützt alle Musiker:innen und nutzt dafür Apple Technologien, darunter Dynamic Type, Increased Contrast und Differentiate Without Color.

Pine Hearts ist ein bewegendes Spiel für Spieler aller Fähigkeiten, das gute Taten in einer liebevoll gestalteten Welt belohnt. Das wunderschön gestaltete Erlebnis nutzt Bedienungshilfen, darunter verbesserte Textlesbarkeit, anpassbare Steuerung sowie angepasste Bewegung und sensorisches Feedback.

Visuals und Grafiken

Tide Guide ist ein erstklassiger Gezeiten-Tracker, der stündliche Vorhersagen und eine übersichtliche Darstellung von Wetterdaten bietet, die leicht verständlich sind. Die Vollbilddiagramme der App sind mit benutzerdefinierten Animationen versehen, und die Integration von Liquid Glass, das maritime Thema und die an den Himmel angepasste Farbpalette sorgen für ein ausgefeiltes und praktisches Erlebnis.

Cyberpunk 2077: Ultimate ist ein visuell anspruchsvolles Open-World-Spiel, das die Vorteile von Apple Chips auf dem Mac und fortschrittliche Metal Features voll ausschöpft. Die detailreichen Innenräume, Charaktergrafiken und Fahrzeugdesigns wirken technisch anspruchsvoll und wirklich lebendig.

Innovation

Die NBA App für Apple Vision Pro bietet Fans ein immersives Seherlebnis mit der Möglichkeit, bis zu fünf Live-Spiele gleichzeitig anzusehen, Spieler- und Spielstatistiken in Echtzeit mit schwebenden Bestenlisten zu verfolgen und Spielerbewegungen im Tabletop-Modus auf einem 3D-Spielfeld zu sehen. Nutzer:innen können Spiele außerdem in 3D Audio genießen und mit Spectrum Front Row, das die Lakers in Apple Immersive zeigt, die Zukunft der Sportübertragung erleben.

Blue Prince ist ein genreübergreifendes Abenteuer, das mit einer einzigartigen Mischung aus Erkundung, Rätsellösen und kampffreien Elementen ein tiefgehendes narratives Erlebnis bietet. Die Raum-für-Raum Struktur ist mühelos fesselnd und wird durch das Storytelling der Umgebung unterstützt, das sich in hängenden Bildern und handgeschriebenen Notizen zeigt. Das Spiel bietet außergewöhnliche Tiefe, Geheimnisse und eine zweite Geschichte im Umfang eines vollständigen Spiels, um die mysteriöse Welt zum Leben zu erwecken.

Interaktion

Mit umfassender Plattformunterstützung bietet Moonlitt: Mond/Moon Tracker eine elegante Benutzeroberfläche zur Verfolgung von Himmelsereignissen, zur Planung von Fotoshootings und zur Erkundung aller Aspekte des Mondes. Dank der einfachen Einarbeitung und der erstklassigen Integration von Liquid Glass hilft die App Nutzer:innen, den Himmel auf einfache und intuitive Weise im Blick zu behalten.

In Sago Mini Jinja’s Garden können junge Menschen über eine intuitive Benutzeroberfläche Samen pflanzen, Gemüse ernten und Mahlzeiten zubereiten. Das auf Apple Arcade verfügbare Spiel bietet eine einfache Steuerung durch Wischen, sodass Kinder sich ganz auf die Erkundung des fröhlichen Gartens konzentrieren können, statt Anweisungen lesen zu müssen.

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