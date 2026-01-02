Hoffnungsschimmer: iRobot fügt Matter zur Unterstützung in Apple Home für diverse Modelle hinzu

Der einstige Staubsaugerroboter-Pionier iRobot hat eine ganz schwere Zeit hinter sich, die offiziell in der Insolvenz mündete. Doch es gibt ausnahmsweise mal gute Nachrichten: Der Hersteller hat in den vergangenen Wochen die Matter-Unterstützung für mehrere Roomba-Roboterstaubsauger deutlich ausgeweitet. Dadurch lassen sich die Geräte direkt in Apples Home-App integrieren und per Siri steuern. Voraussetzung ist iOS 18.4 oder neuer sowie ein Home Hub wie ein Apple TV oder HomePod.

Matter wurde erstmals Anfang 2025 ausgerollt

Bereits seit Anfang des Jahres unterstützt der Roomba Combo 10 Max Matter. Mit neuen Firmware-Updates wurde die Funktion nun auch für die Modelle Roomba Plus 500 Combo, Roomba Max 700 Vac und Roomba Max 700 Combo freigeschaltet. Noch nicht wieder integriert wurde Matter hingegen für die älteren Modelle Roomba Combo j7 und Roomba j9.

Grundfunktionen über Apple Home

Nach der Einbindung in Apple Home stehen grundlegende Funktionen zur Verfügung. Nutzer können die Staubsauger per Siri starten, stoppen oder zur Ladestation zurückschicken. Auch das Saugen oder Wischen ganzer Wohnungen sowie einzelner Räume oder Bereiche ist möglich. Der volle Funktionsumfang der iRobot-App wird in der Home-App allerdings nicht abgebildet, allerdings gilt das für alle Matter-fähigen Staub- und Wischroboter. Weiterhin lassen sich die Matter-fähigen Roombas in Automationen einbinden. So kann die Reinigung beispielsweise automatisch starten, wenn man das Haus verlässt, zu einer festen Uhrzeit oder in Kombination mit anderen HomeKit-Geräten und Sensoren.

Matter aktuell nur für Apple Home

iRobot weist darauf hin, dass sich die Matter-Unterstützung derzeit ausschließlich auf Apple Home beschränkt. Andere Smarthome-Plattformen werden aktuell nicht unterstützt. Die Einrichtung erfolgt über die iRobot-App unter „Connected Services“. Anschließend erscheinen die Geräte in der Home-App und lassen sich dort steuern. Apple hatte die Unterstützung für Matter-fähige Roboterstaubsauger mit iOS 18.4 eingeführt. Neben iRobot haben seitdem auch Hersteller wie Roborock, Ecovacs und SwitchBot entsprechende Integrationen veröffentlicht.