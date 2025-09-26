Home » Apfelplausch » Viel Hörerpost | Neue Produkte im Test | Apples EU-Schelte – Der Apfelplausch #410

26. September 2025

Fabian Schwarzenbach

Viel Hörerpost | Neue Produkte im Test | Apples EU-Schelte – Der Apfelplausch #410

Marco und Fabian testen das iPhone 17 Pro Max und die AirPods Pro 3. Das iPhone Air wird zum Internetstar und Apple schießt gegen die EU! Außerdem gibt es jede Menge Hörerpost und wie gewohnt die Tops und Flops der Woche. Viel Spaß!

Hier lest ihr Apples Pressemeldung zum Thema DMA. Über dieses Interview sprechen Marco und Fabian heute.

