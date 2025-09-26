Viel Hörerpost | Neue Produkte im Test | Apples EU-Schelte – Der Apfelplausch #410

Marco und Fabian testen das iPhone 17 Pro Max und die AirPods Pro 3. Das iPhone Air wird zum Internetstar und Apple schießt gegen die EU! Außerdem gibt es jede Menge Hörerpost und wie gewohnt die Tops und Flops der Woche. Viel Spaß!
Hier lest ihr Apples Pressemeldung zum Thema DMA. Über dieses Interview sprechen Marco und Fabian heute.
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
- 0:00: Intro
- 06:01: Korrekturen und Ergänzungen
- 10:15: Hörerpost
- 30:38: iPhone 17 Pro Max: Marcos erste Erfahrungen
- 46:57: iPhone 17 Pro: Kamera-Zoom erklärt
- 58:08: AirPods Pro 3 im Test
- 01:12:08: Apple fordert Ende des DMA
- 01:19:57: iPhone Air im Härtetest
- 01:26:04: Tellerrand: Neue Meta-Brillen
- 01:31:21: Apple Sports in Deutschland
- 01:34:39: iOS 26 Eindrücke
- 01:44:17: Tops und Flops der Woche
