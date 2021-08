Home Apple „See“ auf Apple TV+ in zweiter Staffel startet Freitag, neuer Trailer veröffentlicht

„See“ auf Apple TV+ in zweiter Staffel startet Freitag, neuer Trailer veröffentlicht

Apple TV+ wird ab kommenden Freitag die zweite Staffel von „See“ zeigen. Diese initiale Produktion von Apple TV+ hat sich besonders lang verzögert, Grund dafür ist die immense Beeinträchtigung der Filmbranche durch die weltweite Corona-Krise. Nun hat Apple einen weiteren kurzen Ausblick auf die zweite Staffel von „See“ gewährt.

Auch „See“ wird fortgesetzt: Am kommenden Freitag geht die zweite Staffel von „See“ auf Apple TV+ auf Sendung: Dieser Titel gehörte zu den initialen Launch-Produktionen, die auf Apple TV+ zu sehen waren und mit denen der Streamingdienst von Apple ab Ende 2019 nach Zuschauern gesucht hatte.

Worum geht’s?

In „See“ ist der größte Teil der Menschheit ausgelöscht worden. In Folge einer globalen Katastrophe gibt es nur wenige Überlebende und diese sind blind. Machtstreben und Intrigant sind allerdings keineswegs ausgestorben. Auch wenn die Zivilisation in primitive Zustände zurückgefallen ist, verstehen sich die Menschen immer noch auf Täuschung und Töten.

Neue Staffel ist ab Freitag auf Apple TV+ zu sehen

Nun hat Apple TV+ einen kurzen Ausblick auf die zweite Staffel von Apple TV+ veröffentlicht. Der Start der zweiten Staffel hat sich maßgeblich aufgrund der weltweiten Corona-Krise deutlich verzögert.

Ab Freitag werden die neuen Folgen immer Freitags auf Apple TV+ zu sehen sein. In einer weiteren Meldung haben wir über den Start der zweiten Staffel von „The Morning Show“ auf Apple TV+ berichtet. Für beide Serien wurde bereits eine dritte Staffel von Apple in Auftrag gegeben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!