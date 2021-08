Home Apple „The Morning Show“ geht im September weiter: Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer der zweiten Staffel von „The Morning Show“ veröffentlicht. Die Fortsetzung des Flaggschifftitels auf Apple TV+ geht im September in die Ausstrahlung. Die zweite Staffel beschreibt die Welt in Zeiten von Covid-19 und fokussiert sich auf Themen wie Diversität am Arbeitsplatz.

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel von „The Morning Show“ veröffentlicht. Die Serie wird in einem Monat auf Apple TV+ fortgesetzt. „The Morning Show“ wird von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als ausführende Produzenten entwickelt, die auch die Hauptrollen in der Serie besetzen. „The Morning Show“ gehörte zu den Top-Titeln im Lineup von Apple TV+ und hat schon einige Auszeichnungen abgeräumt, wenn auch der ganz große Durchbruch noch auf sich warten lässt.

Die zweite Staffel hat sich aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen auch in der Filmbranche deutlich verzögert.

Neue Staffel startet im September auf Apple TV+

In der zweiten Staffel sehen die Zuschauer eine Welt im Wandel, die durch Einflüsse wie die Corona-Pandemie nachhaltig erschüttert wurde. Darüber hinaus spielen Themen wie Inklusion und Diversität in der Medienbranche eine Rolle.

Die Besetzung der ersten Staffel kehrt zurück, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden sind wieder mit von der Partie, doch es kommen auch neue Gesichter dazu.

Greta Lee etwa spielt Stella Bak, ein IT-Genie in der Führungsetage bei UBA. Ruairi O’Connor wird als YouTube-Star in der zweiten Staffel auftreten und Hasan Minhaj ist als Eric Nomani ein neues Mitglied der Morning Show-Redaktion.

Die zweite Staffel von „The Morning Show“ startet am Freitag, den 17. September. Im Anschluss werden die neuen Folgen immer Freitags auf Apple TV+ eingestellt.

