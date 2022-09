Home Sonstiges Schon ab November: Netflix kann es mit der Werbung gar nicht abwarten

Netflix treibt die Einführung von Werbung in den Serien voran: War bis jetzt noch von einem Start irgendwann nächstes Jahr ausgegangen worden, wird es nun wohl schon in wenigen Monaten so weit sein.

Netflix ist zwar noch der weltweit führende Streaminganbieter im Videobereich, doch der Druck wird größer und die Konkurrenz auch. Um wieder profitabel zu werden, möchte man mit einem neuen, günstigeren Tarif Zuschauer in großer Zahl (zurück)gewinnen. Der Haken: Der neue Tarif wird durch Werbung finanziert.

Netflix zeigt schon Werbung ab November

Der neue Tarif wird offenbar schon deutlich früher eingeführt, als bis jetzt erwartet: Zuletzt war stets von einem Start im nächsten Jahr ausgegangen worden, doch bei Netflix ist offenbar die Hektik ausgebrochen.

Schon im November soll es losgehen, berichten das WSJ und Branchenmedien unter Berufung auf Aussagen von Werbekunden der kommenden Inhalte. Ab dem 01. November sollen die Spots laufen.

Die unmäßige Eile erklärt sich offenbar in dem Bestreben, dem Konkurrenten Disney+ zuvor zu kommen, der führt nämlich ebenfalls Werbung ein und anders als Netflix, ist das Momentum bei Disney noch nicht verloren gegangen.

Der neue Tarif soll zwischen sieben und neun Dollar kosten, hat aber neben der Werbung noch weitere Nachteile. Etwa vier Minuten Werbung pro Stunde sollen die Zuschauer zu sehen bekommen und auch nicht überspringen können. Der bisher günstigste Tarif könnte ab November in den neuen Werbetarif umgewandelt werden, die Einführung eines zusätzlichen Tarifs ist ebenfalls denkbar.

