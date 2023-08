Home Apps Safari Technology Preview liegt jetzt in Version 176 vor

Apple hat die Safari Technology Preview 176 für interessierte Nutzer verfügbar gemacht. Diese kann ab sofort geladen und installiert werden. Die Safari Technology Preview beinhaltet eine Vorschau auf kommende Safari-Funktionen.

Apple hat eine weitere Aktualisierung für seine Safari Technology Preview vorgelegt. Die Safari Technology Preview liegt nun in der Version 176 vor. In dieser Fassung verbessert Apple die Leistung in den Bereichen CSS, Rendering, Accessibility, Media und Web API.

Kostenlos kommende Browserfunktionen testen

Die Safari Technology Preview hatte Apple im Jahr 2016 aufgelegt, seitdem wird sie als permanente offene Beta weiter geführt. Sie ermöglicht es Nutzern, kommende Funktionen von Safari schon vorab zu testen, diese sollen dazu Feedback geben.

Die Safari Technology Preview kann kostenlos und ohne Registrierung hier bei Apple geladen werden. Nutzer, die sie bereits verwenden, können in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update auf die neueste Version aktualisieren. Die Safari Technology Preview ist für macOS Sonoma, macOS Ventura und macOS Monterey verfügbar.

Sie wird parallel zur regulären Version von Safari installiert und kann problemlos wieder entfernt werden.

In der Regel läuft die Safari Technology Preview ohne große Probleme, in Einzelfällen können allerdings auch Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung einiger Web-Anwendungen auftreten.

