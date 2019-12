Riesige Resonanz: Bekommen Sparkassen nach Apple Pay-Start die zweite Luft?

Der Start von Apple Pay bei den Sparkassen stößt offenbar auf eine riesige Resonanz bei den Kunden: Nach Zahlen aus Branchenkreisen wurde Apple Pay bei den deutschen Sparkassen in der ersten Woche nach dem Start deutlich häufiger aktiviert als seiner Zeit bei der Deutschen Bank und Comdirect zusammen und das ist womöglich erst ein Vorgeschmack.

Jetzt, da die Sparkassen endlich auch Apple Pay anbieten, fragt man sich schon: Wieso nicht schon früher? Der Start des mobilen Bezahldienstes von Apple war offenbar ein unglaublicher Erfolg, berichtet der Branchendienst Finanz-Szene.de unter Berufung auf der Redaktion vorliegende Informationen, die von den Sparkassen nicht kommentiert werden. Danach haben die Sparkassen in der ersten Woche nach dem Start von Apple Pay mehr als 200.000 Aktivierungen verzeichnet.

Zum Vergleich: Der Start galt auch bei der Deutschen Bank und der Comdirect als überaus erfolgreich: dort haben angeblich am ersten Tag rund 50.000 Kunden Apple Pay aktiviert, die Comdirect konnte in recht kurzer Zeit dem Vernehmen nach rund 30.000 Apple Pay-Kunden verzeichnen.

Bei den Sparkassen soll neben der hohen Zahl an Aktivierungen auch das inzwischen getätigte Umsatzvolumen die internen Erwartungen übertreffen.

Das war vielleicht erst der Anfang

Die Sparkassen sind natürlich von allen bisher bei Apple Pay eingestiegenen Banken der Verband mit den meisten Kunden, vor diesem Hintergrund wirkt die hohe Zahl an Aktivierungen plausibel. Die Sparkassen haben aber auch einen deutlich weniger Smartphone-affinen Kundenstamm, wie Finanz-Szene.de anmerkt. Außerdem hatte die Deutsche Bank damals eine kostenlose virtuelle Mastercard offeriert, mit der die Apple Pay-Nutzung einfacher wurde, die Sparkasse bietet ein solches Angebot nicht. Mit Blick auf diesen Auftakt darf man gespannt sein, wie sich der Start der Girocars-Unterstützung auf die Nutzung von Apple Pay bei den Sparkassen auswirken wird, diese ist dem Vernehmen nach für kommendes Jahr geplant.

Inzwischen sollen sogar einige Kunden, die zuvor zwecks Apple Pay-Nutzung Konten bei anderen Banken eröffnet hatten, diese wieder gekündigt haben.

