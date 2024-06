Home Betriebssystem Räumliche Videos: iOS 18 bringt neue Möglichkeiten

iOS 18 erweitert die Möglichkeiten, am iPhone räumliche Videos aufzunehmen. Diese können bislang nur auf der Vision Pro in voller Pracht wiedergegeben werden, die Aufnahme war bislang auch auf die Kamera-App von Apple beschränkt. Das ändert sich jetzt.

Apple nimmt mit iOS 18 einige Erweiterungen an der Möglichkeit vor, 3D Video aufzunehmen. Dies ist ein Feature, das nur in Kombination mit der Vision Pro voll ausgenutzt werden kann, diese wurde explizit mit den 3D Video-Fähigkeiten von Apple beworben.

Aufnehmen können Nutzer diese räumlichen Videos aber nicht nur an der Brille, sondern auch am iPhone, allerdings nur den neuesten Modellen.

Auch Dritt-Apps bekommen 3D-Video-Zugriff

Räumliche Videos können bislang nur am iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max angefertigt werden, ebenso wohl auf den Pro-Modellen des iPhone 16-Lineups. An den Hardwareeinschränkungen wird wohl auch iOS 18 nichts ändern, wohl aber etwas anderes.

Apple lässt auch Dritt-Apps 3D-Videos aufnehmen, das hat der iPhone-Konzern in einer Session auf der WWDC 2024 ausgeführt.Hierzu wurde eine neue API erstellt. Jede App kann damit nun ebenfalls die Möglichkeit anbieten, 3D Videos aufzunehmen.

Es ist damit zu rechnen, dass zahlreiche App-Anbieter von dieser neuen Flexibilität Gebrauch machen werden.

Die Vision Pro wird demnächst auch in Deutschland in den Handel gebracht, zuletzt wurde indes bekannt, dass Apple die Arbeiten an der nächsten Generation offenbar zunächst zurückgestellt hat. Stattdessen liegt der Fokus in Cupertino nun wohl verstärkt auf einer günstigeren Version der Computerbrille.

