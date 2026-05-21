Happig: Plex verdreifacht die Preise für den Lifetime-Pass

Um seine lokale Filmsammlung von der Festplatte über die Apple TV an den Fernseher zu bringen, benötigt man schon lange keinen Mac mehr. Eine Apple TV und die Apps Infuse oder Plex reichen komplett aus. Ob Plex zukünftig noch eine Option sein dürfte, ist indes fraglich. Grund dafür ist die angekündigte massive Preiserhöhung für den Lifetime-Pass.

Lifetime-Pass kostet ab Juli 2026 750 US-Dollar

Ab dem 1. Juli 2026 steigt dessen Preis von bisher 249,99 auf 749,99 US-Dollar – das entspricht einer Erhöhung von rund 200 Prozent und wird von Plex auf seiner Webseite prominent platziert. Wer den Pass bereits besitzt, muss sich jedoch keine Sorgen machen: Bestehende Lifetime-Zugänge bleiben unberührt. Auch monatliche und jährliche Abos werden vorerst nicht teurer. Allerdings gilt diese Ankündigung nur für die USA – vorerst.

Wie teuer wird es für Europa?

Konkrete Preisanpassungen für Kunden in Europa nennt Plex bislang nicht – lediglich der Hinweis, dass regionale Preise abweichen können. Aktuell kostet der Lifetime Pass in Europa rund 230 Euro. Überträgt man die prozentuale Erhöhung, dürfte künftig ein Betrag zwischen 690 und 700 Euro fällig werden. Bestätigt ist das allerdings noch nicht, wir gehen aber von einer Entwicklung in dieser Richtung aus.

Plex will weg vom Lifetime-Modell

Plex gibt sich dabei bemerkenswert offen: Man habe den Lifetime Pass intern bereits einmal komplett abschaffen wollen. Nun bleibt er zwar erhalten – jedoch zu einem Preis, der den „langfristigen Wert“ der Plattform widerspiegeln soll. Dahinter steckt ein klares Ziel: Nutzer sollen stärker in monatliche oder jährliche Abos gelenkt werden, die verlässlichere Einnahmen sichern. Kaufmännisch nennt man dies übrigens Dauerschuldverhältnis

Community reagiert kritisch

In Foren wie reddit und sozialen Netzwerken fällt die Reaktion überwiegend negativ aus. Viele Nutzer diskutieren bereits offen über Alternativen wie Jellyfin oder Emby. Die Preiserhöhung wird vielfach als klares Signal gewertet, dass Plex neue Nutzer künftig bewusst in klassische Abo-Modelle drängen möchte.